Ольгу Бузову до слез растрогало поздравление с юбилеем

20.01.2021, 11:40, Разное

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Ведущая и певица Ольга Бузова растрогалась, когда сестра и подруга начали поздравлять ее с юбилеем. Сегодня она отмечает 35-летие.

Сестра и подруга приехали к Ольге Бузовой в час ночи. Они привезли огромную коробку с подарками, торт, шампанское и воздушные шары. Открыв двери, теледива начала плакать. Она заявила, что в этот момент находилась дома одно. Трогательным роликом знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

Праздник начался с того, что Ольга Бузова задула свечи на небольшом торте. Ведущая рассказала, что в полночь была одна, но уже через час к ней пришли первые гости.

В комментариях к публикации пользователи начали поздравлять Ольгу Бузову с юбилеем. Они пожелали ей быть самой счастливой.

Ольга Бузова прославилась благодаря проекту «Дом-2». Она родилась в 1986 году в Санкт-Петербурге. Сначала эффектная блондинка была участницей телестройки, а потом стала ведущей. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым знаменитость перекрасила волосы в темный цвет и начала сольную карьеру, собрал целую армию поклонников.