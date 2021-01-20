Мнение: Как дважды провернуть фальшь

20.01.2021, 11:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Навальный задержан по делу «Ив Роше», фальсификацию которого признал ЕСПЧ, а Россия выплатила политику компенсацию. Разбор преступления, которого не было.

Это первая полоса сегодняшнего выпуска бумажной версии «Новой», в которой опубликован мой материал о деле «Ив Роше».

По этому делу меня и самого хотели посадить. Меня дважды вызывали на допросы в СКР, но после каждого мне вскоре сообщали, что сажать меня не за что.

Но первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Александр Бастрыкин отменил. Меня снова вызвали на допрос. Но вскоре мне снова сообщили, что сажать меня не за что.

В январе 2021 года Алексея Навального запихнули в «Матросскую тишину» именно по делу «Ив Роше». Чтобы вся эта вакханалия вокруг Навального выглядела совсем нелепо и именно политическим заказом?