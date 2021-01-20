Мнение: Если бы каждый россиянин получил дворянство

20.01.2021, 11:28, Разное

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В России в начале XX века на одного дворянина приходилось в среднем 11 мещан, 2 казака и 77 крестьян. Пропагандистские книжки говорят, что крестьяне вечно страдали от голода и ходили в лохмотьях, однако перед революцией 1917 это было уже не так — работящие крестьяне были обычно зажиточными, строили просторные дома и владели современными на то время сельскохозяйственными орудиями. Земля на 90% была в руках крестьянского сословия, скот — на 95%. На сберкнижках крестьян скапливались значительные суммы:

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С одной стороны, Россия бурно развивалась и, если бы не октябрьская катастрофа, мы могли бы смело рассчитывать в двадцатые-тридцатые годы на мощнейший экономический подъём и на дальнейшее повышение уровня жизни населения. Неизвестно, по какому сценарию пошла бы тогда история в 20-м веке, однако, знаете, реплика «всё к лучшему» — большое лукавство. Иногда кто-нибудь ломает ногу и опаздывает на разбившийся самолёт, но из этого ни в коем случае не следует, будто ломать ноги — это к счастью.

Впрочем, я сегодня про другое. Как справедливо указывали подогревавшие толпу агитаторы, разрыв в уровне жизни между дворянами и крестьянами был огромен. Меньшинство «жировало», большинство ело хлеб с картошкой, это создавало социальное напряжение.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию: произошло чудо, и крестьяне в Российской Империи исчезли. Каждый крестьянин стал дворянином, причём не формально, а по сути — поднявшись до уровня жизни дворян 1916 года. Понятно, что дворяне получились бы очень разные: богатые и бедные, влиятельные и всеми забытые, царских кровей и безродные. Однако каждый гражданин всё же был бы настоящим дворянином — образованным человеком, способным при желании зарабатывать нормальные деньги, выезжать «на воды» за границу, ходить в оперу и так далее.

Как полагаете, коллеги, осталось бы при таком раскладе возмущение социальной несправедливостью? Стали бы агитаторы разжигать пламя в сердцах титулярных советников, рассказывая им, как хорошо живут великие князья и прочие родственники императора? Или всё же существует некая планка уровня жизни, по достижении которой идея «отнять и поделить» резко теряет свою привлекательность?