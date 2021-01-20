На Сахалине восьмерых рыбаков унесло в море на льдине

20.01.2021, 11:12, Разное

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Льдина с восьмью рыбаками – тремя женщинами и пятью мужчинами – откололась от берегового припая в Макаровском районе Сахалинской области и поплыла в открытое море, передает Life.ru. От берега она успела отойти уже на полтора километра. Подошедшие лодки не смогли помочь людям из-за больших волн. В МЧС собрались снимать людей с льдины с помощью вертолета.