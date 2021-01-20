Африканский союз начал переговоры о приобретении «Спутника V»

20.01.2021, 11:08, Новости дня

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Африканский союз рассматривает возможность приобретения крупных дополнительных партий вакцины от коронавируса, в том числе российского препарата «Спутник V», сообщило агентство Reuters со ссылкой на Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк).

«По нашим оценкам, мировой рынок вакцин откроется в ближайшие месяцы, когда на него выйдут новые поставщики. Критически важным для Африки является доступ к этому рынку, получение необходимого количества вакцины и начало массовой вакцинации», – сообщил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг, передает ТАСС.

Африканский союз ищет возможность заполучить партии вакцин сверх тех, что уже согласованы в рамках созданного при содействии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) международного механизма COVAX. В этих целях Африканский союз вошел в контакт с рядом стран, включая Россию. Президент ЮАР Сирил Рамапоса, который председательствует в Африканском союзе, сообщил 14 января, что Африка уже имеет соглашения о поставках 270 млн доз вакцины от коронавируса. При этом первая партия объемом в 50 млн доз поступит на континент в период с апреля по июнь текущего года.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Аргентине, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.