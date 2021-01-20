 

В РФ зафиксирован тренд на снижение заболеваемости COVID-19

20.01.2021, 11:08, Новости дня
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В РФ отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, показатель заболеваемости COVID-19 в РФ всю осень не превышал 20 на 100 тыс. человек в сутки, при этом в некоторых европейских странах он превышал 50.

«В РФ всю осень мы держались <…> на уровне не выше 20 на 100 тысяч населения в сутки», – сказала Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, передает РИА «Новости».

Попова уточнила, что в ряде европейских стран этот показатель и сегодня превышает 50, 60 и 70.

«Цифры у нас снижаются, вы видите, тренд идет на снижение. Мы все с вами делаем правильно», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 21 тыс. 152 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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