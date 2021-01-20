Генпрокуратура выявила 6 тыс. нарушений законов при дистанционном обучении

20.01.2021, 11:08, Новости дня

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Прокуроры в ходе проверок выявили более 6 тыс. нарушений законов при организации дистанционного обучения, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что Генеральной прокуратурой с привлечением прокуроров во всех регионах проведена проверка соблюдения прав школьников и студентов во время дистанционного обучения. «Всего в 2020 году прокурорами выявлено более 6 тыс. нарушений законодательства, в целях их устранения внесено свыше 3,8 тыс. актов реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено более 1 тыс. лиц», – передает ТАСС сообщеник Генпрокуратуры

Проверки показали, что не везде образовательный процесс организован надлежащим образом. Прокуроры приняли меры реагирования в связи с необеспечением обучающихся компьютерной техникой. В Алтайском крае, Брянской, Волгоградской, Омской, Тульской областях прокуроры добились отмены положений о дистанционном обучении образовательных организаций, обязывавших детей иметь дома персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, стабильный канал подключения к Интернету, программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами.

В ряде регионов прокурорского вмешательства потребовало отсутствие у обучающихся доступа к Интернету и устойчивого сигнала связи. «Меры реагирования принимались также в связи с необеспечением педагогов компьютерами и доступом к сети Интернет, непроведением их обучения для работы в указанных условиях», – сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуроры также пресекли факты замены учебных занятий в дистанционном формате самостоятельным изучением детьми предмета.

Ранее заслуженный учитель РФ Максим Пратусевич рассказал, от чего зависит успеваемость школьника на дистанционном обучении.