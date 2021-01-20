Никто не прячется: агент Федора Смолова подтвердила его роман с внучкой Бориса Ельцина

20.01.2021, 10:59, Разное

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О возможном романе нападающего “Локомотива” и сборной России Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой заговорили в 2019 году – после активной переписки пары в соцсетях. Спустя некоторое время Смолов опубликовал в Instagram их первые совместные фотографии, из которых стало очевидно, что они не просто друзья, а самая настоящая пара. Вчера Елена Болотова, пиар-агент футболиста, стала гостьей YouTube-шоу KonOff, где рассказала о том, почему Смолов не афиширует свою личную жизнь.

Федор Смолов Мария Юмашева (слева) с сестрой Полиной ЮмашевойНикто не прячется, просто мы опять не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения. Федя все-таки такой человек, которому очень важно жить в гармонии. Он себя очень классно чувствует, когда забивает, когда он в шикарной форме, когда все получается,- рассказала Болотова, отметив, что Смолов еще заявит о себе в спортивном плане:

Я в Феде не сомневаюсь, он еще стрельнет так, что все тут обалдеют. Где бы он ни был. Он с мощным потенциалом, какой-то суперуникальный человек. Это как птица Феникс, которая возрождается и творит.

Федор Смолов и Мария Юмашева с друзьями Федор Смолов и Мария ЮмашеваНапомним, в 2015 году Федор Смолов расстался в Викторией Лопыревой, на которой женился в 2014-м на Мальдивах. Однако по российским законам их брак не был признан официальным, а до загса экс-влюбленные так и не дошли. Во многих интервью Виктория подчеркивала, что Федор был не готов к семейной жизни. Тем не менее расстались они на дружеской ноте. В интервью на YouTube-шоу “Ходят слухи” Виктория рассказывала, что бывший супруг очень поддержал ее в непростой период.

У нас хорошие отношения. Когда у меня происходила вся эта ситуация, мы были на телефоне, он меня поддерживал, говорил: “Успокойся, у тебя есть любимый мужчина, ребенок”. Он так обрадовался, что Марк тоже Водолей, – отметила Лопырева.