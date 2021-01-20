Российские ученые назвали причины массовой гибели кедра и пихты

20.01.2021, 10:58, Новости дня

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За последние годы в таежных лесах массово гибнут ценные деревья – кедр и пихта. По данным статистики, площади насаждений кедра сократились на 4%, а пихты – на 7,5%. В чем причина?

Как установили ученые из Красноярска, виновато в этом процессе глобальное потепление. Постепенное повышение температуры привело к уменьшению количества влаги, которая очень важна для здорового роста этих деревьев.

Кстати, наблюдения, проводимые с 1970 года, показывают, что первоначально потепление привело к тому, что таежные леса стали гуще. Однако затем деревья начали высыхать, а в тайге все чаще появляются паразиты, из-за которых растения болеют и погибают. Еще одним негативным фактором является высокая опасность пожаров.