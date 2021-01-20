 

Продажи автомобилей с пробегом в РФ в 2020 году увеличились на 1,7%

20.01.2021, 10:58, Новости дня
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На российском рынке в 2020 году зафиксировали увеличение спроса на подержанные автомобили с пробегом.

Всего за минувший год по всей стране продали свыше 5,5 миллионов автомобилей с пробегом, что на 1,7% больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Кроме того, самыми востребованными на отечественном рынке остаются бюджетные модели марки «Лада», на которые пришлись свыше 1,2 млн сделок. Аналитики уточнили, что уровень продаж отечественны машин все же снизился и падение достигает 4,7% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте находится японский автогигант Toyota, которая сумела реализовать свыше 620 тысяч подержанных автомобилей на рынке России, что соответствует приросту спроса на 3,7% по сравнению с минувшим годом.



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