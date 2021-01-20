Обновленный Volkswagen Teramont появится в РФ весной 2021 года

20.01.2021, 10:58, Новости дня

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Известный немецкий бренд Volkswagen официально рассекретил усовершенствованный кроссовер Volkswagen Teramont.

Автомобиль предусматривает несколько версий с двигателями на 220 и 249 л.с. мощности. Кроме того, модель получила 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию и систему полного привода. В стандартном исполнении кроссовер оснащен 18-дюймовыми колесными дисками, а также светодиодной оптикой. Кроме того, Teramont получил новые бамперы, черные рейлинги, а также новую отделку боковых стекол.

Представители отечественного офиса компании анонсировали, что приобрести новый кроссовер станет возможным уже к весне 2021 года, однако стоимость паркетника Teramont пока удерживается в тайне.