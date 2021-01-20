В РФ предложена новая система для стыковки спутников в космосе

20.01.2021, 10:58, Новости дня

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Новую оптико-электронную систему навигации разработали специалисты из Института космических исследований Российской Академии наук. По мнению экспертов, она поможет быстрее и точнее проводить операции по стыковке выведенных на орбиту спутников и других аппаратов.

Дело в том, что многие из них требуют периодического обслуживания или ремонта. Но поймать запущенный в космос спутник не так-то просто. Важно не только приблизиться к нему, но и состыковаться, не повредив поверхность.

Новая система позволит продлить срок эксплуатации многих аппаратом и сэкономить огромные суммы, которые в ином случае пришлось бы потратить на запуск новых. В ней использованы лазерный дальномер и камеры с различным углом наблюдения.