 

5 доказательств существования Бога

20.01.2021, 11:00, Разное
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Доказать существование или не существование бога абсолютно невозможно, поэтому позиция атеистов в этом вопросе выглядит сильнее, ведь логически доказывать нужно только существование.

Но как это сделать, если Творец, сотворивший вселенную, подобно писателю, написавшему книгу, сам ею не является? Следовательно, Он — некая сторонняя сила, не явленная в материи вселенной, а значит, и рассуждать о его объективной реальности не имеет смысла.

Однако сторонники креационизма не сдаются и регулярно предпринимают попытки доказать существование Бога. К примеру, самым простым способом подобного доказательства является метод логической уловки — ответ на вопрос «есть ли бог?», звучащий следующим образом:

Если Бог является объектом разговора, следовательно, он уже существует, (хотя бы в качестве объекта разговора).

Поэтому правильнее спрашивать — существует ли Бог в объективной реальности?

Фома Аквинский в 13 веке в книге «Сумма теологии» дал 5 доказательств существования бога, которые до сих пор никто не может опровергнуть:

1) Доказательство от движения — ничто не двигается без изначального импульса.
2) Доказательство от причины — все имеет причину, но что явилось причиной причин?
3) Доказательство через необходимость — каждая вещь имеет возможность как своего потенциального, так и реального бытия. Если мы предположим, что все вещи находятся в потенции, то тогда бы ничего не возникло. Должно быть нечто, что способствовало переводу вещи из потенциального в актуальное состояние. Это нечто — Бог.
4) Доказательство от степеней совершенства — люди говорят о различной степени совершенства предмета только через сравнения с самым совершенным. Это значит, что существует самое красивое, самое благородное, самое лучшее — этим является Бог.
5) Доказательство через целевую причину — В мире разумных и неразумных существ наблюдается целесообразность деятельности, а значит, существует разумное существо, которое полагает цель для всего, что есть в мире, — это существо мы именуем Богом.

Британский биолог и популяризатор науки Ричард Докинз попытался разбить четвёртое доказательство Фомы Аквинского (от степеней совершенства). Докинз предположил, что если есть нечто совершенное, с потенциалом роста, то в итоге, когда-нибудь это совершенное дойдёт до своей высшей стадии и упрётся в потолок — до Бога. В качестве примера он привёл пахнущих по-разному людей, эталоном сравнения пахучести которых должен являться абсолютный вонючка.

Однако нет предела совершенству, и потому «упереться в потолок» не получится. Потому что Бог лишь в человеческом восприятии, основанном на построении отдельных объектов материального мира, представляется чем-то завершённым. На самом деле, следует признать, что существуют непостижимые для восприятия вещи. К примеру – бесконечность.



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