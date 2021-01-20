Мнение: Трамп помиловал 73 человека

20.01.2021, 10:52, Разное

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Перед уходом из Белого Дома Трамп помиловал 73 человек, включая своего бывшего советника Стива Бэннона.

Сноудена, Ассанжа и себя лично, Трамп миловать не стал.

Ниже список помилованных, дающий общее понимание, кого и за что милуют в США.

Президент Дональд Трамп помиловал 73 человека и смягчил приговоры еще 70 лицам.

Тодд Буланже – Президент Трамп полностью помиловал Тодда Буланже. Помилование г-на Буланже поддерживают многочисленные друзья, а также его бывшие и настоящие деловые партнеры. В 2008 году г-н Буланже признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения честного мошенничества с услугами. Он взял на себя полную ответственность за свое поведение. Г-н Буланже является ветераном запаса армии США и был уволен с честью. Он также получил награду от города округа Колумбия за героизм за остановку и задержание человека, который напал на пожилую женщину со смертельным оружием на Капитолийском холме. Г-н Буланже известен как примерный член своего сообщества. Кроме того, он сожалеет о своих действиях и хотел бы оставить свои ошибки позади.

Абель Хольц – Президент Трамп полностью помиловал Абеля Хольца. Это помилование поддерживает представитель Марио Диас-Баларт, а также друзья и коллеги по бизнесу в его сообществе. Г-ну Хольцу в настоящее время 86 лет. В 1995 году он признал себя виновным по одному пункту обвинения в препятствовании расследованию дела большим жюри и был приговорен к 45 дням тюремного заключения.

Представитель Рик Ренци -Президент Трамп полностью помиловал представителя штата Аризона Рика Ренци. Помилование г-на Ренци поддержано представителем Полом Госаром, представителем Томом Коул, бывшим представителем Томом Делэем, бывшим представителем Джеком Кингстоном, бывшим представителем Тоддом Тиартом, бывшим представителем Джоном Дулиттлом, бывшим представителем Дунканом Хантером-старшим, бывшим представителем Ричардом Помбо, бывшим представителем Чарльзом Тейлор, бывший представитель Дэн Бертон, Ларри Вайцнер, Национальный институт защитников семьи и жизни и многие другие члены его сообщества. В 2013 году г-на Ренци признали виновным в вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве со страховкой, отмывании денег и рэкете.

Кеннет Курсон -Президент Трамп полностью помиловал Кеннета Курсона. Прокуратура обвинила г-на Курсона в киберпреследовании, связанном с его разводом с бывшей женой в 2015 году. В мощном письме прокурорам бывшая жена г-на Курсона написала от его имени, что она никогда не хотела этого расследования или ареста, и «неоднократно просил ФБР бросить это … Я нанял адвоката, чтобы защитить меня от еще одного раунда допроса. Мое отвращение к этому аресту и последующим статьям безмерно… »Это расследование началось только потому, что г-н Курсон был назначен на должность в администрации Трампа. Он был лидером сообщества в Нью-Йорке и Нью-Джерси на протяжении десятилетий. Кроме того, г-н Курсон – сертифицированный приемный родитель, успешный владелец бизнеса и увлечен различными благотворительными целями. Г-н.

Кейси Урлахер – Президент Трамп полностью помиловал Кейси Урлахер. Это помилование поддерживают его друзья и семья, а также бесчисленное количество членов его сообщества. Г-н Урлахер был обвинен в сговоре с целью участия в незаконных азартных играх. На протяжении всей своей жизни г-н Урлахер был предан государственной службе и постоянно отдавал свою помощь своему сообществу. В настоящее время г-н Урлахер является неоплачиваемым мэром Меттавы, штат Иллинойс. Он преданный муж своей жене и любящий отец своей 17-месячной дочери.

Карл Эндрюс Боггс – Президент Трамп полностью помиловал Карла Эндрюса Боггса. Это помилование поддержал достопочтенный Дэвид Ли и председатель Министерства транспорта Южной Каролины Тони Кокс. В 2013 году Боггс признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре. С момента своего освобождения г-н Боггс восстановил свою компанию, нанял сотни людей и посвятил своему сообществу бесчисленные часы и финансовые ресурсы.

Джеймс Э. Джонсон-младший – президент Трамп полностью помиловал Джеймса Э. Джонсона-младшего. В 2008 году г-н Джонсон признал себя виновным по обвинениям, связанным с перелетными птицами. Г-н Джонсон получил 1 год условно, ему запретили охоту в этот период и наложили штраф в размере 7 500 долларов. На протяжении своей жизни г-н Джонсон внес большой вклад в сохранение дикой природы.

Томмазо Бути – Президент Трамп полностью помиловал Томмазо Бути. Г-н Бути – гражданин Италии и уважаемый бизнесмен. Он является главным операционным директором крупной итальянской компании и начал успешную благотворительную инициативу по сбору средств для ЮНИСЕФ. Более 20 лет назад г-ну Бути было предъявлено обвинение в финансовом мошенничестве с участием сети ресторанов. Однако он не был осужден в Соединенных Штатах.

Билл К. Капри – Президент Трамп предоставил замену Биллу Капри, более известному как Kodak Black. Kodak Black – известный художник и общественный деятель. Это решение поддерживают многочисленные религиозные лидеры, в том числе пастор Даррелл Скотт и раввин Шнеур Каплан. Среди других сторонников – Берни Керик, Хантер Поллак, Gucci Mane, Lil Pump, Lil Yachty, Ламар Джексон из Baltimore Ravens, Джек Брюэр, ранее представлявший Национальную футбольную лигу, и многие другие известные лидеры сообщества. Кодак Блэк был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения за ложное заявление о федеральном документе. Он отбыл почти половину своего срока.

Глен Мосс – Президент Трамп полностью помиловал Глена Мосса. После признания себя виновным в 1998 году г-н Мосс был жизненно важным членом своего сообщества. Г-н Мосс принимал участие в многочисленных благотворительных мероприятиях на национальном уровне, в том числе в Детской больнице Святого Иуды, организации «Осведомленность о раке груди» и в Фонде рака толстой кишки. В своем сообществе он внес свой вклад в работу больницы Данбери и Аннз Плейс, общинного центра поддержки рака.

Энтони Левандовски – Президент Трамп полностью помиловал Энтони Левандовски. Это помилование решительно поддерживают Джеймс Рэмси, Питер Тиль, Майлз Эрлих, Эми Крейг, Майкл Овиц, Палмер Лаки, Райан Петерсен, Кен Голдберг, Майк Дженсен, Нейт Шиммел, Трэй Стивенс, Блейк Мастерс и Джеймс Прауд, среди прочих. Г-н Левандовски – американский предприниматель, который возглавлял усилия Google по созданию технологии самоуправления. Г-н Левандовски признал себя виновным по одному пункту обвинения, вытекающему из гражданского судопроизводства. Примечательно, что вынесший ему приговор судья назвал его «блестящим новаторским инженером, который нужен нашей стране». Г-н Левандовски заплатил значительную цену за свои действия и планирует направить свои таланты на продвижение общественного блага.

Авием ​​Селла – Президент Трамп полностью помиловал Авием ​​Селла. Г-н Селла – гражданин Израиля, которому в 1986 году было предъявлено обвинение в шпионаже в связи с делом Джонатана Полларда. Просьбу г-на Селлы о помиловании поддержали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, посол Израиля в США Рон Дермер, посол США в Израиле Дэвид Фридман и Мириам Адельсон. Государство Израиль принесло полные и недвусмысленные извинения и попросило помилование, чтобы закрыть эту печальную главу в американо-израильских отношениях.

Майкл Либерти – президент Трамп полностью помиловал Майкла Либерти. Просьба г-на Либерти о помиловании поддержана представителями Сьюзен Остин, Мэтью Э. Стерджис и Энтони Фратианн. В 2016 году г-н Либерти был осужден за нарушение финансирования избирательной кампании, а позже ему было предъявлено обвинение в связанных с этим преступлениях. Г-н Либерти является отцом 7 детей и принимал участие в многочисленных благотворительных проектах.

Грег Рейес – Президент Трамп полностью помиловал Грега Рейеса. Это помилование поддерживают Шон Хопвуд, бывший прокурор США Бретт Толман и многие другие. Г-н Рейес был бывшим генеральным директором Brocade Communications. Г-н Рейес был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами. Однако Апелляционный суд девятого округа отменил его обвинительные приговоры, признав неправомерное поведение прокуратуры. Позже его повторно судили, признали виновным и приговорили к 18 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме. Г-н Рейес взял на себя полную ответственность за свои действия и уже более 8 лет находится вне тюрьмы.

Джеффри Алан Конвей – Президент Трамп полностью помиловал Джеффри Алана Конвея. Помилование г-на Конвея решительно поддерживают его деловые партнеры Гэри Н. Соломон и Эли Гурвиц, сотрудники правоохранительных органов и многие другие члены сообщества. После освобождения из тюрьмы г-н Конвей вел успешную жизнь и в настоящее время управляет 10 ресторанами, в которых работает около 500 человек. Г-н Конвей принимает активное участие в жизни своего сообщества и в различных благотворительных проектах.

Бенедикт Ольбердинг – Президент Трамп полностью помиловал Бенедикта Ольбердинга. Г-н Ольбердинг был осужден по одному пункту обвинения в банковском мошенничестве. Г-н Ольбердинг – достойный член общества, заплативший свой долг перед обществом. После отбытия наказания он купил два магазина аквариумов, а также консалтинговую компанию для обучения потенциальных ипотечных брокеров.

Сирита Стейб-Мартин – Президент Трамп полностью помиловал Сириту Стейб-Мартин. Это милосердие поддерживают Бен Уотсон, бывший член Национальной футбольной лиги, судья Сандра Дженкинс из судов штата Луизиана и сестра Марджори Герберт, которая среди многих других является президентом и главным исполнительным директором католической благотворительной архиепископии Нового Орлеана. Г-жа Стейб-Мартин была признана виновной в возрасте 19 лет и приговорена к 10 годам тюремного заключения и почти 2 миллионам долларов в качестве компенсации за использование огня для совершения тяжкого преступления. После освобождения из тюрьмы она стала сторонницей реформы уголовного правосудия и основала операцию «Восстановление», которая помогает женщинам-заключенным в переходный период после заключения, предоставляя им возможности для обучения и трудоустройства. Сегодняшним прощением г-жа Стейб-Мартин избавлена ​​от сокрушительной компенсации, которую она понесла в таком юном возрасте.

Эрик Уэсли Паттон – Президент Трамп полностью помиловал Эрика Уэсли Паттона. Это помилование поддерживается бывшим заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном и прокуратурой по помилованию. Г – н Паттон был осужден за создание ложного заявления о ипотечном применении в 1999 годе 20 лет с момента его осуждения, г – н Паттон упорно трудился , чтобы построить репутацию стерлингов, был преданный родитель, и сделал солидные взносы в его сообщество тихо совершает добрые дела для друзей, соседей и членов своей церкви.

Роберт Уильям Коутон – Президент Трамп полностью помиловал Роберта Уильяма Коутона. Его помилование поддержано бывшим заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном и Офисом прокурора по помилованию. Г-н Коутон был осужден в 1992 году за ложное заявление о банковской ссуде и приговорен к 3 годам испытательного срока при условии заключения под стражу в течение 180 дней. Г-н Коутон принял на себя ответственность за свое преступление, отбыл наказание без инцидентов и выполнил свои обязательства по реституции. Его искупление было исключительным, и с момента его осуждения он вел безупречную жизнь, участвуя в обширных и достойных похвалы общественных работах.

Хэл Кнудсон Мерглер – Президент Трамп полностью помиловал Хэла Кнудсона Мерглера. Это помилование поддерживается бывшим заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном и прокуратурой по помилованию. Г-н Мерглер был признан виновным в заговоре с целью распространения и распространения диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД) в 1992 году. Он был приговорен к 1 месяцу тюремного заключения, 3 годам заключения под надзором и требовал возмещения ущерба. С момента своего осуждения г-н Мерглер вел продуктивную и законопослушную жизнь, в том числе получил диплом колледжа, построил успешную деловую карьеру и создал семью. Он внес значительный вклад в развитие своего сообщества и помог построить новую школу для некоммерческой благотворительной организации. Его всегда хвалят как трудолюбивого и этичного бизнесмена и заботливого отца.

Гэри Эван Хендлер -Президент Трамп полностью помиловал Гэри Эвана Хендлера. Это помилование поддерживается бывшим заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном и прокуратурой по помилованию. В 1984 году г-н Хендлер был осужден за сговор с целью распространения и выдачи контролируемых веществ и отбыл трехлетний испытательный срок за свое преступление. Он полон раскаяния и взял на себя полную ответственность за свои преступные действия.

Джон Гарольд Уолл – президент Трамп полностью помиловал Джона Гарольда Уолла. Это помилование поддерживают бывший заместитель генерального прокурора Род Розенштейн, бывший прокурор округа Миннесота Эндрю М. Люгер в США и прокуратура по помилованию. Г-н Уолл был осужден за пособничество и подстрекательство к хранению с целью распространения метамфетамина в 1992 году. Он отбыл 60 месяцев тюремного заключения с 4 годами освобождения под надзором.

Стивен Сэмюэл Грэнтэм – Президент Трамп полностью помиловал Стивена Самуэля Грэнтэма. Это помилование поддерживают друзья и семья г-на Грэнтэма, которые хвалят его моральные качества, исполняющий обязанности прокурора Джеффри Розен, бывший заместитель генерального прокурора Род Розенштейн и Офис прокурора по помилованию. Г-н Грэнтэм был осужден в 1967 году за угон автомобиля. Он получил 18 месяцев лишения свободы и 2 года условно. После осуждения и освобождения из тюрьмы он продемонстрировал раскаяние и принял на себя ответственность за свое преступление, которое он совершил примерно 50 лет назад, когда ему было всего 19 лет. Г-н Грэнтэм прожил законопослушную и стабильную жизнь. В частности, он вмешался и взял на себя опеку над своим внуком, когда родители ребенка были не в состоянии заботиться о нем. Теперь он просит прощения и восстановления своих прав на оружие.

Кларенс Олин Фриман – президент Трамп полностью помиловал Кларенса Олина Фримена. Это помилование поддерживается бывшим заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном и прокуратурой по помилованию. Г-н Фриман был осужден в 1965 году за незаконное производство виски. Он получил 9 месяцев лишения свободы и 5 лет условно. С момента своего осуждения и освобождения из тюрьмы г-н Фриман ведет законопослушный образ жизни. Он выразил искреннее раскаяние в своей незаконной деятельности и помнит ценный урок, который ему преподала его убежденность. Примерно за 55 лет, прошедших с момента его осуждения, он построил стабильный брак, основал процветающий бизнес и внес положительный вклад в жизнь своего сообщества. Он заработал репутацию честного, трудолюбивого и щедрого человека.

Фред Кейт Алфорд – президент Трамп полностью помиловал Фреда Кейта Алфорда. Это помилование поддерживается бывшим заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном и прокуратурой по помилованию. Г-н Алфорд был осужден в 1977 году за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием и отбыл 1 год испытательного срока без надзора. С момента своего осуждения он установил стабильную и законопослушную жизнь и заслужил похвальную репутацию в своем маленьком городке как человек большого мастерства, преданности делу и порядочности.

Алекс Аджми – Президент Трамп полностью помиловал Алекса Аджми. Это помилование поддерживает Хаим Чера от имени его покойного отца Стэнли, Роберта Кейра, семьи Ситтов и многих других лидеров сообщества. В 1996 году г-н Аджми был осужден за финансовое преступление и отсидел 5 лет тюрьмы. После освобождения он посвятил себя своей общине и поддержал многочисленные благотворительные цели, включая поддержку детей с особыми потребностями и центры восстановления от психоактивных веществ.

Эллиотт Бройди – Президент Трамп полностью помиловал Эллиотта Бройди. Г-н Бройди – бывший заместитель председателя Национального комитета республиканских финансов. Это помилование поддерживают Представитель Девин Нуньес, Представитель Кен Калверт, Представитель Джек Бергман, Представитель George Holding, Посол Рик Гренелл, Берни Маркус, Малкольм Хенлейн, Эрик Бранстад, Том Хикс, Саул Фокс, Ли Самсон, раввин Стивен Ледер, доктор Альведа. Король, отец Франк Павон, генерал-майор Клейтон Хатмахер, генерал-лейтенант Беннет Саколик, г-н Брюс Бреретон, раввин Стивен Бург, раввин Пини Даннер, раввин Мейер Мэй и раввин Мордехай Сушард. Г-н Бройди был осужден по одному пункту обвинения в заговоре с целью выступить в качестве незарегистрированного агента иностранного принципала. Г-н Бройди известен своими многочисленными благотворительными усилиями, в том числе от имени правоохранительных органов,

Стивен К. Бэннон – Президент Трамп полностью помиловал Стивена Бэннона. Прокуратура преследовала Бэннона по обвинению в мошенничестве, связанном с его участием в политическом проекте. Г-н Бэннон был важным лидером консервативного движения и известен своей политической проницательностью.

Дуглас Джемал – Президент Трамп полностью помиловал Дугласа Джемаля. Г-н Джемаль – американский бизнесмен и филантроп, которому приписывают восстановление многих городских кварталов в Соединенных Штатах. В 2008 году г-на Джемала признали виновным в мошенничестве. Кроме того, г-н Джемаль сыграл важную роль в различных других благотворительных мероприятиях, включая восстановление церквей до своего осуждения. Примечательно, что на суде председательствующий судья сказал прокурорам, что считает «немыслимым» отправить г-на Джемаля в тюрьму.

Доктор Скотт Харконен – Президент Трамп полностью помиловал доктора Скотта Харконена. Доктор Харконен был признан виновным в мошенничестве на основании вводящей в заблуждение подписи в пресс-релизе, касающейся лечения заболевания. Доктор Харконен всемирно известен своим открытием нового заболевания почек, а также его причиной и лечением. Доктор Харконен с нетерпением ждет возвращения к медицине.

Джонни Д. Филлипс-младший – президент Трамп полностью помиловал Джонни Д. Филлипса-младшего. Это помилование поддержал сенатор Рэнд Пол, бывший прокурор США по Среднему округу штата Теннесси, и многочисленные члены его сообщества. В 2016 году г-н Филлипс был признан виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с использованием почты. Г-н Филлипс известен как порядочный гражданин и является ценным членом своего сообщества. Он посвящает свое время своим троим маленьким детям и является сторонником исследований диабета 1 типа.

Доктор Махмуд Реза Банки – Президент Трамп полностью помиловал доктора Махмуда Реза Банки. Это помилование поддерживают многие избранные высокопоставленные должностные лица, в том числе покойный депутат Джон Льюис, сенатор Дайан Файнштейн и другие члены Конгресса. Доктор Банки – гражданин США иранского происхождения, который приехал в Соединенные Штаты, когда ему было 18 лет. Он окончил Калифорнийский университет в Беркли, затем получил докторскую степень в Принстонском университете и степень магистра делового администрирования в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В 2010 году доктор Банки был обвинен в денежных нарушениях иранских санкций и в даче ложных показаний. Обвинения, связанные с нарушением санкций, впоследствии были отменены Апелляционным судом США второго округа. Однако обвинения в совершении уголовного преступления за ложные показания помешали доктору Банки возобновить полноценную жизнь.

Джон Нистром -Президент Трамп полностью помиловал Джона Нистрома, который, помимо этого приговора, был охарактеризован судьей, который вынес приговор, как «образцовый гражданин». Его помилование поддерживают губернатор Кристи Ноэм и сенатор Майкл Раундс. Более 10 лет назад, работая подрядчиком по проекту реконструкции школы, г-н Нистром не смог предупредить соответствующие органы, когда узнал, что субподрядчик получает двойную оплату за выполненные работы. Г-н Нистром взял на себя полную ответственность за этот надзор и даже попытался выплатить компенсацию за работу племени Кроу-Крик, которое оплачивало его работу, прежде чем он признал себя виновным. С тех пор г-н Нистром полностью выплатил реституцию. Г-н Нистром преподает в воскресной школе и работает волонтерами для «Рыцарей Колумба» и «Среда обитания человечества», а также других организаций, а ранее работал комиссаром графства.

Грегори Йоргенсен, Дебора Йоргенсен, Мартин Йоргенсен -Президент Трамп полностью помиловал Грегори и Дебору Йоргенсен, а также посмертно помиловал Мартина Йоргенсена. Губернатор Кристи Ноэм и сенатор Майк Раундс поддерживают милосердие по отношению к этой семье, имеющей образцовый послужной список своему сообществу. В 1980-х годах Грегори и его отец Мартин собрали группу производителей крупного рогатого скота из Южной Дакоты для продажи переработанной говядины. Jorgensen продавали свою говядину под брендом Dakota Lean и продавали премиальный продукт как полезный для сердца, не содержащий антибиотиков и гормонов. Когда спрос превысил предложение, Грегори, Дебора и Мартин смешали низкокачественный товарный обрезок говядины и сознательно продавали говядину с неправильным брендом.

Джессика Фриз – Президент Трамп полностью помиловал Джессику Фриз. Это помилование поддержали губернатор Кристи Ноем, сенатор штата Южная Дакота Линн Хикс-ДиСанто, сотрудник службы пробации Соединенных Штатов, отвечающий за надзор за г-жой Фриз, и многие представители ее сообщества. Г-же Фриз было 20 лет, когда она была осуждена за конвертацию украденных чеков и переговоры по ним через банк, где она работала кассиром. Однако после ареста она немедленно передала властям украденные средства.

Роберт Кэннон «Робин» Хейс – президент Трамп полностью помиловал Роберта Кэннона «Робин» Хейса. Бывший конгрессмен из Северной Каролины отбывает годичный испытательный срок за ложное заявление в ходе федерального расследования. В дополнение к своим годам в Конгрессе г-н Хейс был председателем Республиканской партии Северной Каролины и председателем Национального совета председателей республиканских партий. Сенатор Том Тиллис и несколько членов делегации Конгресса Северной Каролины решительно поддерживают помилование г-на Хейса.

Томас Кентон «Кен» Форд – Президент Трамп полностью помиловал Кена Форда, 38-летнего ветерана угольной промышленности и в настоящее время генерального директора угольной компании. Помилование г-на Форда поддержано членами угледобывающего сообщества, включая тех, кто имеет большой опыт работы в горнодобывающей промышленности, безопасности и инженерии, которые описывают г-на Форда как «образцового менеджера», который ведет себя с высочайшим профессионализмом и добросовестностью. Двадцать лет назад г-н Форд представил федеральным властям горнодобывающей промышленности существенное искажение. Г-н Форд признал себя виновным и отбыл наказание в виде трех лет условно.

Скотт Конор Кросби – президент Трамп полностью помиловал Скотта Конора Кросби. Г-на Кросби поддерживают сенатор Марта МакСэлли, мэр и вице-мэр города Меса, штат Аризона, и епископ его церкви, все из которых свидетельствуют о служении г-на Кросби своему сообществу и его честном характере. В 1992 году г-н Кросби принял «спонтанное» неудачное решение участвовать в плане коллеги по ограблению банка. Г-н Кросби был арестован в тот же день и сотрудничал с властями. После своего освобождения из тюрьмы он провел много времени, работая волонтером в своей церкви, наставляя молодежь, и получил сертификат техника скорой медицинской помощи. Гражданские права г-на Кросби были восстановлены штатом Аризона в 2003 году, и это действие восстанавливает его федеральные гражданские права.

Линн Барни – президент Трамп полностью помиловал Линн Барни. Это помилование поддерживают сенатор Майк Ли, а также многие видные представители бизнес-сообщества Юты. Г-н Барни был приговорен к 35 месяцам тюремного заключения за хранение огнестрельного оружия в качестве ранее осужденного преступника после того, как ранее был осужден за распространение небольшого количества марихуаны. После освобождения из тюрьмы мистер Барни был образцовым гражданином и посвятил себя работе и детям. Его работодатель описывает его как чрезвычайно трудолюбивого работника и пример для подражания для других сотрудников.

Джошуа Дж. Смит -Президент Трамп полностью помиловал Джошуа Дж. Смита. Губернатор Теннесси Билл Ли, член парламента Тим Берчетт, комиссар Департамента исправительных учреждений Теннесси Тони Паркер, директор Следственного бюро Теннесси Дэвид Рауш и многие другие лидеры общин и религиозных организаций поддерживают помилование г-на Смита. С момента своего освобождения из тюрьмы в 2003 году за заговор с целью хранения наркотиков с целью распространения, г-н Смит посвятил свою жизнь своей вере и своему сообществу. Теперь он успешный бизнесмен и использовал свой финансовый успех для создания некоммерческой организации Fourth Purpose, стремящейся сделать тюрьму «местом трансформации». Он был наставником заключенных и преподавал бизнес-классы тем, кто находится в тюрьме, в том числе в тюрьме, где он находился. Г-н.

Доктор Фредерик Нахас – Президент Трамп полностью помиловал Фредерика Нахаса. Это помилование поддерживает представитель Джефф Ван Дрю. Доктор Нахас – талантливый хирург, практикующий в Нью-Джерси. В 1990-х доктору Нахасу стало известно о федеральном расследовании его практики выставления счетов. Хотя 6-летнее расследование не выявило никакого мошенничества с выставлением счетов, доктор Нахас не сотрудничал в полной мере и в конечном итоге признал себя виновным по одному пункту обвинения в воспрепятствовании правосудию в ходе медицинского расследования. Доктор Нахас провел 1 месяц в тюрьме в 2003 году и провел следующие 18 лет, неустанно работая, чтобы вернуть доверие и восхищение своих пациентов, коллег и общества.

Дэвид Тамман -Президент Трамп полностью помиловал Дэвида Таммана. Помилование г-на Таммана поддержано Институтом Алеф, бывшим директором Федерального бюро расследований Луи Фри и бывшим прокурором США Кендаллом Коффи. Г-н Тамман был партнером в крупной американской юридической фирме, когда он подделывал финансовые документы, которые стали предметом федерального расследования. Эти действия были совершены по указанию клиента, который разрабатывал схему Понци в отношении ничего не подозревающих инвесторов. Г-н Тамман был признан виновным в своих преступлениях после судебного разбирательства и отбыл свой семилетний срок в 2019 году. Г-н Тамман принимает на себя полную ответственность за свои действия, и многочисленные друзья и коллеги подтвердили, что он порядочный человек, который пережил ужасную ошибку. судебное решение, за которое он уже заплатил значительную цену.

Доктор Фаустино Бернадетт – Президент Трамп полностью помиловал доктора Фаустино Бернадетта. Примерно в начале 2008 года д-р Бернадетт не смог сообщить о схеме «откатов» в больнице, о которой ему стало известно. Примечательно, что он не был частью самой основной схемы и вскоре после этого отказался от больницы. Это убеждение – единственный серьезный недостаток в послужном списке доктора Бернадетт.

Тодд Фарха, Таддеус Бередей, Уильям Кейл, Пол Беренс, Питер Клей -Президент Трамп полностью помиловал Тодда Фарха, Таддеуса Бередея, Уильяма Кейла, Пола Беренса и Питера Клея, бывших руководителей организации по техническому обслуживанию здравоохранения. Часто упоминаемые в качестве примера чрезмерной криминализации, эти люди получили широкую поддержку, в том числе со стороны Института CATO, Фонда Reason, Национальной ассоциации адвокатов по уголовным делам, а также различных ученых и профессоров права. В 2008 году господа Фарха, Бередей, Кале, Беренс и Клей были привлечены к уголовной ответственности за нарушение государственного регулирования, связанное с отчетностью о расходах в государственное агентство здравоохранения.

Дэвид Роуленд – Президент Трамп полностью помиловал Дэвида Роуленда. Это помилование поддерживает сенатор Линдси Грэм. Лицензия г-на Роуленда на удаление асбеста истекла, когда он согласился удалить асбест, обнаруженный в начальной школе. Он выполнил работы в соответствии со всеми другими правилами, но получил 2 года условно за нарушение Закона о чистом воздухе. Мистер Роуленд принимает на себя ответственность и сожалеет. Вдобавок, он внес свой вклад в свое сообщество, продолжив работать с Фондом Make-A-Wish после завершения его обязательных общественных работ.

Рэндалл «Герцог» Каннингем – президент Трамп условно помиловал Рэндалла «Герцога» Каннингема, который был освобожден из тюрьмы в 2013 году. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич решительно поддерживает это помилование. Г-н Каннингем, бывший конгрессмен от Калифорнии, был приговорен к более чем 8 годам тюремного заключения за получение взяток на государственной службе. Во время своего пребывания в тюрьме г-н Каннингем обучал других заключенных, чтобы помочь им достичь их GED. Мистер Каннингем – ветеран боевых действий, опытный пилот-истребитель и член Военного Ордена Пурпурных Сердец. Несмотря на боевой инвалидности, он продолжает служить своему сообществу, работая волонтером в местной пожарной части, и активно занимается изучением Библии.

Дуэйн Майкл Картер-младший – президент Трамп полностью помиловал Дуэйна Майкла Картера-младшего, также известного как «Лил Уэйн». Г-н Картер признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов осужденным преступником в связи с осуждением более 10 лет назад. Бретт Бериш из Sovereign Brands, который поддерживает помилование г-на Картера, описывает его как «надежного, добросердечного и щедрого». Г-н Картер проявил эту щедрость, приняв участие в различных благотворительных организациях, включая пожертвования исследовательским больницам и множеству продовольственных банков. Деион Сандерс, который также написал в поддержку этого помилования, называет г-на Уэйна «кормильцем для своей семьи, другом для многих, человеком веры, естественным дарителем менее удачливым, создателем пути и коренным лицом. . »

Стивен Одзер -Президент Трамп условно помиловал Стивена Одзера. Это помилование поддерживают бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Мэтью Уитакер, Зигмунд «Сиг» Рогич, Джейсон Гринблатт, Майкл Стейнхардт, Уэйн Аллин Рут, Сальвадор Моран, Институт Алеф и многочисленные члены религиозного сообщества г-на Одзера. Одзер признал себя виновным в сговоре и банковском мошенничестве, за что был приговорен к 18 месяцам лишения свободы. Многие люди свидетельствуют о его значительной благотворительной и волонтерской деятельности.

Стивен Бенджамин Флойд – Президент Трамп полностью помиловал Стивена Бенджамина Флойда. Это помилование поддерживает представитель Марк Грин. Г-н Флойд присоединился к Корпусу морской пехоты США в 17 лет и получил боевую ленту в Ираке. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в ограблении банка путем вымогательства. С момента своего освобождения из тюрьмы в 2009 году г-н Флойд продемонстрировал силу второго шанса, растит семью и владеет успешным бизнесом по ремонту автомобилей. Приверженность г-на Флойда к служению включает помощь в тушении пожаров, возникших во время недавних беспорядков, и бесплатный ремонт автомобилей вдов и ветеранов-инвалидов. Президент Трамп благодарит г-на Флойда за его прошлую военную службу и за его приверженность своему обществу.

Джои Хэнкок – президент Трамп полностью помиловал Джоуи Хэнкока. Сенатор Роджер Уикер, работодатель, пастор г-на Хэнкока и другие члены его общины – все поддерживают это помилование. Г-н Хэнкок был осужден за сговор с целью распространения контролируемого вещества. После освобождения из тюрьмы г-н Хэнкок был трудолюбивым сотрудником и активным членом своей церкви и общества.

Перевод технический, так что возможны косяки.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-executive-grants-clemency-012021/ – цинк (по ссылке также есть и список лиц, которым смягчено наказание)

Трамп отвалит из Белого Дома в 16-00 по МСК.

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