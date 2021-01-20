Будущий госсекретарь США Блинкен выступил за помощь Украине в борьбе с коррупцией и агрессией России

20.01.2021, 10:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кандидат на должность Государственного секретаря США Энтони Блинкен выступил за предоставление Украине военную помощь и содействие в борьбе с коррупцией. Об этом он заявил на слушании в Комитете по иностранным делам Сената США 19 января. Перевод фрагментов его выступления опубликовал “Голос Америки” 19 января.

“Я поддерживаю предоставление Украине оборонной помощи. На самом деле, я писал именно об этом в газете The New York Times три года назад. Именно американская помощь дала возможность украинской армии усилить позиции Украины в войне на востоке”, – убежден американский дипломат.

Блинкен считает необходимым продолжить продолжить обучать украинских военных.

“По моему мнению, это действительно был успех, когда при нескольких администрациях мы эффективно могли тренировать и помогать им [украинской армии] различными способами, украинцы достигли существенного прогресса в противостоянии агрессии России”, – отметил будущий госсекретарь.

Дипломат подчеркнул, что кроме внешней угрозы, Украине угрожает коррупция, с которой США должны помочь справиться.

“Даже если мы будем успешно держать Россию на расстоянии, а угроза внутри будет продолжаться, им [властям Украины] будет очень трудно построить жизнеспособную демократию”, – добавил Блинкен.

По его словам, коррупция является главной причиной конфликтов в мире. По информации “Голоса Америки”, Блинкена могут утвердить на должность главы госдепа США к концу недели.

В документе “Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной”, который обнародовал в октябре прошлого года штаб избранного президента США Джо Байдена говорилось, что Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе. Демократ Байден будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальное оружие, чтобы помочь защититься от России, сказано в документе.

С 2014 года США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд (116,85 млрд грн, или около 278 грн на одного гражданина) помощи как в области безопасности, так и вне ее. Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

—