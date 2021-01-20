 

Медики назвали неожиданные свойства кофе

20.01.2021, 10:46, Разное
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Медики рассказали о неожиданных свойствах кофе. Употребление данного напитка представляет собой приятный способ обогащения организма полезными веществами и микроэлементами.
По словам дерматолога Станислава Арканникова, в кофе содержится кофеин, минералы, антиоксиданты, витамины, линелевая кислота. Однако это не значит, что напиток можно употреблять в большом количестве. Существует общепризнанная норма, которая говорит о том, что в день разрешается выпивать две-три чашки кофе. Напиток не должен угнетать человека, чтобы тот оказывался в состоянии сонливости. Если переборщить с концентрацией кофе, то станет наблюдаться не пробуждение, а торможение.

Кофе за счет содержания антиоксидантов может оказывать на организм омолаживающий эффект. Эти вещества связывают множественные свободные радикалы – химические соединения, получаемые ежедневно из внешней среды, при неправильном питании, стрессе и срывах. Они запускают процессы старения в организме.

В косметологии также используются некоторые свойства кофе. В частности, кофеин помогает бороться с акне и отеками. Этот компонент активизирует лимфатическую систему. Если человек будет выпивать норму кофе в день, то не перестанет страдать отеками лица и тела.

Кроме того, напиток способен привести в норму действие сальных желез. По словам медиков, пациенты, регулярно употребляющие кофе, не жалуются на появление акне. Напиток лучше пить без сахара, поскольку данный компонент способствуют образованию прыщей.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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