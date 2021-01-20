 

Волочокова рассказала, что ценит в мужчинах

20.01.2021, 10:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Анастасия Волочкова, которая сегодня отмечает 45-летие, рассказала, какие мужчины ей нравится. Сейчас балерина состоит в отношениях, но избранника тщательно скрывает.
О возлюбленном Анастасии Волочковой известно только то, что он немного младше ее. Что касается достатка, то житель не является олигархом. Таким образом, эпатажная балерина доказала, что встречается не только с богатыми бизнесменами.

Первые серьезные отношения у Анастасии Волочковой были с миллионером Сулейманом Керимовым, который дарил ей дорогостоящие подарки и даже приобретал для нее недвижимость. Отец дочери балерины Игорь Вдовин не имел много денежных средств. Однако СМИ постоянно приписывали ему различные богатства.

На вопрос, может ли Волочкова влюбиться в грузчика, она ответила положительно. По словам балерины, важное значение имеет открытая душа и доброе сердце. Волчокова сделала акцент на том, что влюбляется в человека, а не профессию.

От мужчин балерина не ждет денег, поскольку финансы не являются для нее чем-то главным. Однако Волчокова ценит в избранниках красоту. Ей нравятся привлекательные мужчины: высокие, стройные, подтянутые. Что касается качеств характера, то важны достоинство и благородство.
Балерина и сама старается жить честно, так, как велит ей совесть. В связи с этим рядом с ней должен находиться избранник со схожими взглядами, пишет «Телепрограмма».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / «Я рада, что помогла вам обрести надежду и подарила новую Конституцию»: Валентина Терешкова поздравила россиян с Новым годом

06.01 / Как поддерживает себя в форме Павел Деревянко: рассказывает тренер актера Евгения Дюпина

21.07 / Рита Ора закрутила роман с режиссером Роменом Гаврасом

29.09 / Шеф-повар назвал популярные, но вредные для пищеварения сочетания продуктов

30.09 / Врач-психиатр рассказал об опасности доступных без рецепта успокоительных

14.08 / В России хотят создать новую купюру

28.08 / Звезда сериала «Ранетки» разводится с пятым супругом

11.10 / Мнение: Грета Тунберг за Байдена

31.12 / Жителей Московской области поздравили с Новым годом

29.09 / В Москве из-за коронавируса на 2 недели продлили осенние каникулы для школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска