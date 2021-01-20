Волочокова рассказала, что ценит в мужчинах

20.01.2021, 10:46, Разное

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Анастасия Волочкова, которая сегодня отмечает 45-летие, рассказала, какие мужчины ей нравится. Сейчас балерина состоит в отношениях, но избранника тщательно скрывает.

О возлюбленном Анастасии Волочковой известно только то, что он немного младше ее. Что касается достатка, то житель не является олигархом. Таким образом, эпатажная балерина доказала, что встречается не только с богатыми бизнесменами.

Первые серьезные отношения у Анастасии Волочковой были с миллионером Сулейманом Керимовым, который дарил ей дорогостоящие подарки и даже приобретал для нее недвижимость. Отец дочери балерины Игорь Вдовин не имел много денежных средств. Однако СМИ постоянно приписывали ему различные богатства.

На вопрос, может ли Волочкова влюбиться в грузчика, она ответила положительно. По словам балерины, важное значение имеет открытая душа и доброе сердце. Волчокова сделала акцент на том, что влюбляется в человека, а не профессию.

От мужчин балерина не ждет денег, поскольку финансы не являются для нее чем-то главным. Однако Волчокова ценит в избранниках красоту. Ей нравятся привлекательные мужчины: высокие, стройные, подтянутые. Что касается качеств характера, то важны достоинство и благородство.

Балерина и сама старается жить честно, так, как велит ей совесть. В связи с этим рядом с ней должен находиться избранник со схожими взглядами, пишет «Телепрограмма».