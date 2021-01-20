Британские врачи рассказали о похудении без диет
20.01.2021, 10:46,
Разное
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Британские врачи рассказали, как можно худеть без соблюдения каких-либо специальных диет. Они раскрыли простые способы, которые при желании легко превратятся в полезные привычки.
Каждый день рекомендуется уделять время физическим упражнениям. Например, во время чистки зубов утром и вечером можно приседать. Просматривая рекламу по ТВ, медики советуют отжиматься от стены или же пола.
Если есть желание избавиться от лишних килограммов, нужно ограничить употребление алкоголя. К тому же после обеда лучше не пить кофе и газированную воду.
Свой день нужно начинать с прогулки на свежем воздухе. Обед должен быть плотным, чтобы во второй половине дня не хотелось постоянно перекусывать, пишет iReactor.
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