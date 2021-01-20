Когда нужны и когда не нужны антикоагулянты при домашнем лечении COVID-19

20.01.2021, 10:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



2

минуты

Почему при COVID-19 может понадобиться разжижать кровь?

У пациентов с COVID-19 может увеличиваться риск образования тромбов в венах или артериях. В первом случае может развиться тромбоз глубоких вен, тромбы из вен с кровотоком могут попадать в легкие. Тромбоэмболия легочной артерии – угрожающее жизни состояние. Артериальные тромбы, которые реже сопутствуют коронавирусной инфекции, могут перекрывать поступление крови, например, к сердцу. Эти патологии чаще развиваются при тяжелом течении COVID-19, лечение которого проводится в больнице. Для их профилактики и лечения могут потребоваться лекарства, которые разжижают кровь.

Чем разжижают кровь

Препараты для разжижения крови могут быть иметь разный механизм действия. Антитробоцитарные препараты (аспирин), как следует из названия, действуют на тромбоциты. Антикоагулянты, которые у всех на слуху, действуют на биохимические механизмы свертывания крови. Некоторые из них назначают при COVID-19, если есть показания. Ниже мы рассматриваем, нужны ли эти препараты амбулаторным пациентам с коронавирусной инфекцией.

При лечении дома антикоагулянты обычно не нужны

Подавляющему большинству пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции дома, амбулаторно, антикоагулянты для профилактики образования тромбов не требуются, указывает руководство по лечению COVID-19 Национальных институтов здоровья США. Не рекомендуют этого и другие руководства.

Есть ли исключения?

В американском руководстве есть оговорка о том, что даже при амбулаторном лечении антикоагулянты могут потребоваться пациентам, у которых высок риск тромбоза. Но в документе эти факторы риска не перечислены. Сайт UpToDate, который содержит актуальную информацию по доказательной медицине, перечисляет следующие состояния, при которых антикоагулянты могут назначить даже амбулаторно:

тромбоэмболии в прошлом;

хирургические операции в недавнем времени;

травмы;

иммобилизация (обездвижение).

Эксперты UpToDate указывают, что крупные исследования о профилактике тромбозов при COVID-19 во время амбулаторного лечения еще не опубликованы. Поэтому в принятии решений о назначении антикоагулянтов врачи руководствуются клиническим опытом, пониманием соотношения рисков и возможной пользы от лечения.

В российских временных рекомендациях по лечению COVID-19 есть подобные указания: антикоагулянты можно назначать для профилактики тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии пациентам с COVID-19 средней тяжести с высоким риском тромбоза. Помимо перечисленных выше факторов к рискам относят:

злокачественные опухоли;

тромбофилии (болезни, при которых увеличивается свертываемость крови);

сочетание нескольких дополнительных фактором риска: возраст старше 70 лет, сердечная или дыхательная недостаточность, ожирение, системное заболевание соединительной ткани, гормональная заместительная терапия, прием оральных контрацептивов.

Принять решение о назначении антикоагулянтов может только врач.

Что делать тем, кто принимал разжижающие кровь препараты до инфекции?

Люди, которые принимали антикоагулянты или антитромбоцитарные препараты и до болезни, должны продолжать принимать их. Кроме того, врачи в некоторых случаях могут принять решение поменять препарат, говорится в американском руководстве. Например, варфарин (его часто длительно пьют люди с повышенной склонностью к тромбозам) могут на время изоляции пациента заменить на более мощное лекарство. Но такие решения могут принимать только специалисты, а не пациенты.

Нужно помнить об опасности антикоагулянтов

Антикоагулянты – потенциально опасные препараты. Приведем для примера цитату из инструкции (pdf) к одному из «главных» антикоагулянтов – ривароксабану. В ней указано, что он «увеличивает риск кровотечений и может вызывать серьезные или смертельные кровотечения». Только специалист в состоянии понять, превышает ли потенциальная польза применения этого лекарства при COVID-19 риск кровотечения.

Опасным может быть не только прием ривароксабана, но и его самостоятельное прекращение. Инструкция содержит предупреждение в рамке о том, что преждевременное завершение лечения препаратом увеличивает риск образования тромбов.

Самолечение как ривароксабаном, так и другими антикоагулянтами несет серьезные опасности.