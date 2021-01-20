Полиция вернула москвичу машину с трупом внутри

20.01.2021, 10:18, Разное

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Владелец автомобиля “Газель” обратился в полицию с просьбой отыскать его машину.

Та пропала вместе с водителем, когда тот отправился доставлять в Москву стулья. Позже на стоящее у обочины транспортное средство обратил внимание житель столицы. Он заметил, что двигатель автомобиля работает, а находящийся в салоне мужчина не подает признаков жизни.

По версии следствия, мужчина разулся и собирался залезть в отсек для сна, когда ему неожиданно стало плохо. “Газель” забрали на ответственное хранение, а после того, как убрали труп, передали владельцу. Тот решил вместе с женой отправиться на машине в отель в Московской области. По дороге пара решила прибраться в машине и наткнулась в спальном отсеке на тело женщины. Погибшую не заметили при первом осмотре.