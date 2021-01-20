 

Украину предупредили о возможности дефолта

20.01.2021, 8:14, Новости дня
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.

Эксперт указал, что изначально проект бюджета готовился с дефицитом 6%, однако после замечаний МВФ о чрезмерности этой цифры дефицит уменьшили, хотя и несущественно. Приемлемым считается показатель в 3%, отмечает «Главред». 

Такой дефицит способствует наращиванию внутреннего и внешнего госдолга. Последний надо будет обслуживать, отдавая значительную часть доходов, и уже на данный момент каждая третья гривна бюджета направлена именно на это, сообщил Суслов. Вместе с тем Украина по требованию западных кредиторов вынуждена отказываться от выгодного для нее сотрудничества, говорится в материале от 18 января.

Изменить ситуацию, по мнению экс-министра, смогло бы сокращение зарплат чиновников и их количества, а также введение в стране прогрессивной системы налогообложения личных доходов.

Кроме того, Суслов считает, что спасти Украину от дефолта сможет отказ от «проедания» иностранных кредитов и средств от выпуска своих долговых обязательств и направление их на модернизацию промышленности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий, проведение импортозамещения и т.д. Тогда расплачиваться по кредитным обязательствам Киев смог бы за счет дополнительных доходов бюджета и увеличения валютных поступлений в казну.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.



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