Большинство россиян выступили против «ковид-паспортов»

20.01.2021, 10:14, Новости дня

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Почти 60% россиян выступили против введения «ковид-паспортов» для переболевших COVID-19 или сделавших прививку, свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.

Идею введения специального документа поддержали 12% опрошенных, еще 29% респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой «паспорт», передает РИА «Новости».

Среди людей, сделавших прививку или перенесших коронавирусную инфекцию, противников нововведения больше, чем его сторонников (55% и 18% соответственно).

Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер «ковид-паспортов». Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.

Во вторник Кремль опроверг увязку права выезда за границу с «ковидным паспортом».