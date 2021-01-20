Тиффани Трамп выходит замуж за миллиардера из Нигерии

20.01.2021, 10:08, Разное

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Пусть политические новости в последнее время не радуют Дональда Трампа, который совсем скоро покинет Белый дом, то в семейном вопросе все не так плохо. Так, младшая дочь экс-президента США Тиффани Трамп объявила о помолвке со своим избранником – миллиардером из Нигерии Майклом Булосом.

Тиффани Трамп и Майкл Булос Было большой честью отмечать важные вехи, исторические события и создавать воспоминания с моей семьей в Белом доме, но не было ничего более особенного, как помолвка с моим замечательным женихом Майклом! Я очень счастлива и с нетерпением жду начала новой главы нашей жизни,- написала в Instagram Тиффани, опубликовав снимок с женихом на пороге Белого дома. На фото можно заметить и кольцо с массивным бриллиантом – как сообщают СМИ, за камнем весом 13 карат Майкл специально летал в Дубай:

Сделал предложение любви всей моей жизни! Не могу дождаться следующего шага.

Тиффани Трамп и Майкл Булос с Дональдом Трампом Тиффани Трамп с мамой Марлой Мейплз и Майклом БулосомНапомним, что о романе Тиффани и Майкла впервые заговорили в ноябре 2018 года, когда их сфотографировали вместе в первом ряду показа Taoray Wang на Неделе моды в Нью-Йорке. Позже издание Page Six сообщило, что пара встречается с лета 2018 года и что Майкл – наследник одной из самых уважаемых семей в Нигерии, учился в Лондоне и Лагосе. О его прошлых отношениях ничего не известно, Тиффани же до знакомства с Майклом встречалась с сыном известного нью-йоркского адвоката Россом Механиком. После разрыва с ним Тиффани как раз и познакомилась с Майклом – это случилось в Греции.

Тиффани Трамп и Майкл Булос