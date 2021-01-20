 

В NASA рассказали об открытой планете с тремя солнцами и необычной орбитой

20.01.2021, 10:04, Новости дня
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Очень необычную планету удалось обнаружить в космосе специалистам из NASA. У данного небесного тела имеет форму штопора. Кроме того, ее поверхность освещают сразу три близлежащие звезды.

Открытие удалось сделать при помощи телескопа TESS, работающего на орбите. Небесное тело нашли, исследуя космическое пространство в поиске экзопланет, уточняет источник.

По словам представителей NASA, ранее неизвестная науке планета расположена в системе KOI-5А созвездия Лебедя. Это «недалеко» от Земли, шутят астрономы. Всего-то 1800 световых лет. Необычность орбиты ученые объясняют влиянием гравитации сразу трех массивных звезд. Очевидно, одна из них сильно «ударила» своим притяжением, в результате чего траектория движения планеты была искажена до причудливой формы.



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