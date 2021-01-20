В РФ создают многоразовый метановый двигатель для ракет

20.01.2021, 10:04, Новости дня

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Российские ученые работают над созданием многоразового метанового двигателя, который может быть установлен на ракету-носитель «Амур-СПГ». Как сообщают представители Роскосмоса, новый агрегат способен будет вывести на орбиту до полусотни ракет.

Информация об этом двигателе размещена на сайте госзакупок. Из нее следует, что работы идут полным ходом, а у создателей метанового двигателя есть неплохие шансы добиться успеха.

Ракета двухступенчатая, поясняют эксперты. Но самое главное – это относительно дешевое топливо, которое будет использовано при запуске. Нужен только метан и жидкий кислород. После запуска очередного аппарата ракета будет садиться на поверхность Земли, а затем использоваться повторно.