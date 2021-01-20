 

В США от участия в инаугурации отстранили нескольких гвардейцев. ФБР нашло у них связи с радикалами

20.01.2021, 9:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В США 12 нацгвардейцев отстранили от обеспечения охраны общественного порядка в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на проинформированные источники.

Все 12 военных были связаны с праворадикальными группировками или опубликовали в интернете экстремистские высказывания. Собеседники агентства не уточнили, к какой группировке принадлежали члены гвардии или в каком подразделении они служили.

Глава Нацгвардии США генерал Дэниел Хокансон подтвердил, что некоторых нацгвардейцев отстранили и отправили домой, но сказал, что только двоих – за неуместные комментарии или заявления, связанные с инаугурацией. Отстранение остальных десяти касалось их преступной деятельности в прошлом, но не имело прямого отношения к инаугурации.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января. Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама планируют посетить инаугурацию Байдена вместе со своими женами.

Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия перед большим количеством зрителей. Однако в этом году из соображений безопасности полиция закроет доступ в здание Конгресса США. К охране порядка в день инаугурации привлекут 25 тыс. военных.

Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти и газа

26.10 / Глава Кузбасса заразился коронавирусом

29.09 / Пресс-служба Тихановской сообщила о ее встрече с Макроном в Вильнюсе

05.11 / В РФ начали производство хетчбэка Kia Rio X

16.08 / В Грузии решили вопрос выдачи РФ украинского ополченца

25.12 / “Сергей, будьте сдержаннее”. Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы

18.11 / Обама о Путине: Босс на районе, только с ядерным оружием и вето в Совете Безопасности ООН

06.11 / Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

04.07 / Реформа полиции: что делать?

07.07 / ФСБ предотвратила теракт в Астрахани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска