В США от участия в инаугурации отстранили нескольких гвардейцев. ФБР нашло у них связи с радикалами

20.01.2021, 9:56, Новости дня

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В США 12 нацгвардейцев отстранили от обеспечения охраны общественного порядка в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на проинформированные источники.

Все 12 военных были связаны с праворадикальными группировками или опубликовали в интернете экстремистские высказывания. Собеседники агентства не уточнили, к какой группировке принадлежали члены гвардии или в каком подразделении они служили.

Глава Нацгвардии США генерал Дэниел Хокансон подтвердил, что некоторых нацгвардейцев отстранили и отправили домой, но сказал, что только двоих – за неуместные комментарии или заявления, связанные с инаугурацией. Отстранение остальных десяти касалось их преступной деятельности в прошлом, но не имело прямого отношения к инаугурации.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января. Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама планируют посетить инаугурацию Байдена вместе со своими женами.

Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия перед большим количеством зрителей. Однако в этом году из соображений безопасности полиция закроет доступ в здание Конгресса США. К охране порядка в день инаугурации привлекут 25 тыс. военных.

Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

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