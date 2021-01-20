 

Циклон “Филомена” нанес Мадриду значительный ущерб – правительство Испании

20.01.2021, 9:56, Новости дня
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Правительство Испании признало, что снежный циклон “Филомена” с 7-го по 18 января нанес Мадриду значительный ущерб. Об этом говорится в решении правительства от 19 января. 

Из-за понесенных потерь необходимо выделить из бюджета средства для преодоления последствий стихийного бедствия, сказано в сообщении. Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро указала, что размер ущерба пока точно не определили, однако необходимое соглашение примут, чтобы ускорить обработку запросов о помощи и во избежание задержек.

“После проведения оценки будет одобрено новое соглашение Совета министров”, – добавила она. 

“Немецкая волна” со ссылкой на испанские метеослужбы отметила, что аналогичных снегопадов в Мадриде за последние 100 лет не наблюдалось. Снежный покров  в столице Испании достиг 80 сантиметров, а температура воздуха снизилась до –12 °С.

Снежные заносы и гололедица парализовали движение на дорогах и вызвали многочисленные аварии, поскольку большинство испанцев не обладают навыками вождения в подобных условиях. Городская служба скорой помощи в комментарии “Немецкой волне” сообщила о сотнях жителей Мадрида, которых доставили в последние дни с разного рода травмами. В их числе автомобилисты и пешеходы. 

По информации столичной мэрии, торговля и сфера общественного питания потеряли почти 100 млн евро. Их работа была парализована на целую неделю. Убытки городского транспорта оцениваются в 30 млн, а ущерб жилому фонду – в 75 млн евро. Ремонт дорожного хозяйства обойдется в 110 млн евро, пострадало примерно 700 тыс. деревьев на улицах и в парках. На восстановление зеленых насаждений уйдет не менее 97 млн. Общий ущерб, по оценке мэрии, составит не менее 1,4 млрд евро.

Как отметил в беседе с “Немецкой волной” муниципальный советник мадридского округа Посуэло Хосе Игнасио Фернандес, в столице мало снегоочистительных машин. На борьбу с последствиями стихии была брошена строительная техника, которая не всегда справлялась с поставленной задачей. Многие улицы очищали лопатами военные и местные добровольцы.

Из-за мощного снегопада ранее было приостановлено железнодорожное сообщение с Мадридом. Международный аэропорт Мадрид-Барахас закрылся. В столице остановили движение автобусов. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда запросил подкрепление армии и сказал, что “ситуация очень серьезная, а город заблокирован”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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