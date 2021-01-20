 

Трамп в последний день каденции помиловал более 70 человек, в том числе своего бывшего советника Бэннона

20.01.2021, 9:56, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп в последний день своей каденции помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70-ти. Об этом пресс-служба Белого дома сообщила 20 января. 

Среди других, помилование получил бывший советник Трампа Стивен Бэннон. 

“Президент Трамп даровал полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры предъявили мистеру Бэннону обвинение в мошенничестве, связанному с его участием в политическом проекте. Мистер Бэннон был важным лидером консервативного движения и известен своей политической проницательностью”, – говорится в релизе. 

Бэннона и еще трех человек, которые, по данным минюста США, причастны к хищению пожертвований, собранных на строительство стены на границе с Мексикой, задержали 20 августа 2020 года. Их обвинили в хищениях сотен тысяч долларов, которые были пожертвованы на строительство стены на границе США и Мексики. Всего в рамках кампании We Build The Wall (“Мы строим стену”) было собрано более $25 млн.

По данным CNN, Трамп решил помиловать Бэннона в последнюю ночь пребывания в Белом доме “после долгих раздумий”. В последние месяцы отношения Трампа и его экс-советника улучшились – Бэннон помогал главе Белого дома в продвижении конспирологических теорий, касающихся выборов в США, отмечает телеканал. 

В 2016 году Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа, а после его победы был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. Бэннон был отстранен от должности главного стратегического советника президента США в августе 2017 года.

Экс-помощник американского президента считается главным источником сведений для книги журналиста Майкла Вулффа “Огонь и ярость: в Белом доме Трампа”, вышедшей в продажу в январе 2018 года. В ней Беннон подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу “предательством”. Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.

В Белом доме книгу называли лживой. 4 января Трамп сказал, что его экс-советник после увольнения из Белого дома Бэннон “потерял не только работу, но и рассудок”.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником республиканца Трампа был бывший вице-президент, демократ Джо Байден. 

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”. 

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена состоится сегодня в 19.00 по киевскому времени. Издание “ГОРДОН” следит за событиями в режиме онлайн. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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