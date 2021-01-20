 

Саакашвили искупался в проруби на Крещение

20.01.2021, 9:56, Новости дня
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Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook вечером 19 января показал, как купался в проруби на Крещение.

“Все равно сагитировали к вечеру и при -19 в прорубь! Всех с праздником!” – написал он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3974690275894657

Крещение – религиозный православный праздник, отмечается вечером 19 января. 

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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