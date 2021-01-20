В Сколково разработали умный автоответчик для государственных учреждений «Песков-1»

20.01.2021, 9:51, Разное

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Российские программисты совместно с инженерами из инновационного центра «Сколково» создали телефонный автоответчик для государственных учреждений различных уровней.

В основу устройства был заложен речевой портрет пресс-секретаря президента России под управлением искусственного интеллекта «Владимир».

По заявлению разработчиков, «Песков-1» использует в своей работе новейшие программные алгоритмы в сочетании с принципами открытости и человечности. Автоответчик может воспроизводить не только стандартные заученные фразы, но и способен давать полные, осмысленные и исчерпывающие ответы.

Память устройства содержит наиболее известные высказывания пресс-секретаря президента, а также созданные на их основе усовершенствованные фразы: «это не наш вопрос», «нам об этом ничего неизвестно», «если бы знали, мы бы сказали», «хватит сюда звонить», «я же сказал, что ничего не знаю», «отстаньте от меня», «я сейчас полицию вызову, если вы не прекратите хулиганить» и другие.

Аппарат представляет собой небольшую прямоугольную коробку серого цвета с несколькими разноцветными кнопками. Отличительной особенностью «Песков-1» является наличие встроенных электронных часов швейцарской фирмы Richard Mille. Стоимость разработки составила 37 миллионов рублей, а на ее создание ушло 5 лет.

Планируется, что «Песков-1» поможет многочисленным государственным учреждениям в работе с обращениями граждан и в формировании ответов на запросы журналистов. Создатели устройства рассчитывают в дальнейшем развивать проект и трансформировать его в полноценного антропоморфного робота. Сам Дмитрий Песков заявил, что давно был в курсе этого проекта и в полной мере доволен результатом.

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