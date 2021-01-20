 

Источником новой вспышки COVID-19 в Китае стал мужчина, читавший лекции о здоровье

20.01.2021, 9:50, Разное
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Как сообщает China Morning Post, этот человек ездил по всему региону с публичными лекциями о здоровье, которые пользуются большой популярностью у пожилых людей. Он оказался бессимптомным носителем инфекции. Прежде чем система отслеживания контактов вычислила мужчину, он успел побывать в нескольких городах, путешествуя на поезде.

С конца декабря 2020 года вспышки заражения были выявлены в в Пекине, провинциях Сычуань, Хэбэй, Ляонин и Хэйлунцзян. Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что недавние вспышки инфекции на северо-востоке Китая были завезены из других стран, в том числе в замороженных и охлажденных продуктах. Однако эта информация так и не подтвердилась.

По последним данным, в настоящий момент минимум в 11 регионах страны введены строгие меры изоляции и развернуто массовое тестирование для предотвращения новых вспышек. Власти просят граждан соблюдать все меры предосторожности и по возможности воздержаться от поездок во время празднования Китайского Нового года, когда традиционно миллионы людей едут в гости и на распродажи.

Напомним, это не первый случай, когда бессимптомный носитель спровоцировал вспышку инфекции. Весной 2020 года китайские эпидемиологи провели целое детективное расследование, чтобы выявить источник распространения SARS-Cov-2 в в провинции Хэйлунцзян. Суперспредером оказалась женщина с бессимптомным течением COVID-19, вернувшаяся из поездки в США. Она аккуратно соблюдала самоизоляцию, но заразила десятки людей через лифт своего дома. Общее число инфицированных достигло 71.



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