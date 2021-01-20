ДНР заявила о готовности повторно провести референдум о статусе Донбасса

20.01.2021, 9:20, Новости дня

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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова провести повторный референдум о самоопределении, поскольку жители региона только укрепили веру в свободу, гуманизм и права человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», – сказал РИА «Новости» Пушилин.

По его словам, также важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права.

«Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражения, а вернее – подтверждения воли народа Донбасса», – добавил Пушилин.

Также глава ДНР подчеркнул, что международное сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта.

Ранее народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс объявить о достижении мира в Донбассе из Донецка, но только после того, как Киев выполнит Минские соглашения.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена.