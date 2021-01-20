 

Центр Чумакова направил в Минздрав документы для регистрации вакцины от COVID-19

20.01.2021, 9:20, Новости дня
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В Минздрав поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В Минздрав РФ поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. «Таким образом, в РФ будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19», – отметил министр.

Мурашко добавил, что более 375 тыс. доз вакцины «Спутник V» введено в гражданский оборот на этой неделе, наращивание поставок вакцины в регионы продолжается.

Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты.



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