«Из нас делают русских хакеров» – Чем поддержка протрамповской соцсети грозит российской компании?

20.01.2021, 9:14, Разное

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19 ЯНВАРЯ 2021 Сергей Смирнов

Ставшая приютом радикальных сторонников Дональда Трампа социальная сеть с мессенджером Parler, исключенная из магазинов приложений и заблокированная хостингом Amazon, во вторник возобновила работу. Оказалось, что это минимум частично заслуга российской компании DDoS-Guard, работающей в том числе на российских госзаказчиков.

Что произошло

О том, что сеть Parler снова ограниченно доступна, а DDoS-Guard минимум имеет отношение к ее хостингу, стало известно утром 19 января. Bloomberg написал, что часть трафика Parler пошла через IP-адрес, который напрямую принадлежит DDoS-Guard, а ее домен теперь поддерживает американский регистратор Epik с неоднозначной репутацией. Отдельные специалисты по защите данных также указывали, что трафик Parler пошел через Россию — правда, с промежуточной остановкой в Белизе.

DDoS-Guard сообщила «МБХ-медиа», что не предоставляет Parler хостинг. Правда, из этого сообщения не следует, что у компаний нет других отношений — например, по защите и маршрутизации трафика. Сообщать третьим лицам об иных услугах, которые предоставляются клиентам, компания отказалась, сославшись на политику конфиденциальности и законодательство. «На данный момент Parler не нарушает правила использования DDoS-Guard и, насколько нам известно, действующее законодательство США», — сообщили в ней.

О том, как в США начинали блокировать Parler, мы рассказывали здесь, о том, какие преимущества из этого извлек Telegram, воспринятый как одна из альтернатив, — здесь.

Что нужно знать о DDoS-Guard

Компания, специализирующаяся на защите от распределенных (DDoS) атак была основана в 2011 году ростовчанами Евгением Марченко и Дмитрием Сабитовым. Финансовых показателей не раскрывает. С Parler она работает через представительство в Эдинбурге.

На сайте DDoS-Guard указано, что одно из ее главных преимуществ — своя сеть фильтрации трафика, основанная на проприетарном ПО. Кроме того, у нее российская лицензия на защиту данных, подразумевающая тесную работу со спецслужбами. TAdviser называет компанию подрядчиком Минобороны и «Транстелекома», помимо многих мелких проектов. По данным «Эксперта», компания входит в топ-15 провайдеров связи в РФ и занимает первое место среди специализированных сервисов информационной защиты.

В одном интервью Сабитов назвал основными подрядчиками хостинг-провайдеров и СМИ, в том числе «Эхо Москвы» и «Аргументы и Факты», а среди госзаказчиков — Единую транспортную дирекцию и правительство Карачаево-Черкесской республики. Марченко за несколько дней до того, как компания попала в заголовки иностранных СМИ, жаловался на притеснения в США.

Проблемы в США у компании возникли в связи с поддержкой маргинального сайта 8chan/8kun, ресурсов, связанных с конспирологическим движением QAnon, и сайтов палестинского движения «ХАМАС», признанного в США террористическим. Один из основателей компании недавно сказал The Guardian, что не может иметь понятия о контенте всех сайтов, которые она защищает.

Что дальше

DDoS-Guard — очевидная цель для санкций администрации Джо Байдена, тем более что у нее есть физический центр фильтрации в США, хотя и на арендованных мощностях. Марченко сетовал Business FM, что в США нет списков запрещенных доменов, зато санкции за сотрудничество с ними могут быть ретроактивными. «Причем о том, что это протрамповский контент, мы сами узнаем постфактум. Из нас делают неких русских хакеров, совершенно четко ищут русский след», — говорил он.