19 января боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

20.01.2021, 9:06, Новости дня

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19 января незаконные вооруженные формирования России на Донбассе два раза нарушили договоренности о перемирии, с начала текущих суток обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Боевики, в частности, обстреливали украинские позиции в районе Водяного и Пивденного Донецкой области – из гранатометов и крупнокалиберного пулемета; вблизи Пивденного они также использовали стрелковое оружие, сообщили в штабе.

“На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформировали представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет”, – говорится в сводке.

18 января оккупанты один раз нарушили перемирие.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/822926871624140/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.

С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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