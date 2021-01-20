В Германии продлили локдаун и обязали носить респираторы FFP2

20.01.2021, 9:06, Новости дня

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Власти Германии приняли решение продлить локдаун до 14 февраля. Об этом 19 января сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle.

В стране остаются в силе все действующие ограничения, в частности будут и дальше закрыты детские сады, но родители могут взять оплачиваемый отпуск, чтобы присматривать за своими детьми. Школы преимущественно будут закрыты, а обучение студентов осуществляется дистанционно.

Также работодателям рекомендуется разрешать сотрудникам работать из дому, запрещается употребление алкоголя в общественных местах.

Все магазины с товарами не первой необходимости остаются закрытыми. Религиозные мероприятия в церквях, синагогах и мечетях разрешены при соблюдении карантинных правил, но совместное пение запрещено.

Кроме того, в Германии ввели и новые ограничения. В частности, в магазинах и в общественном транспорте граждане должны будут носить только респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость, Германия входит в десятку стран по заболеваемости COVID-19. В стране подтвердили 2,07 млн случаев болезни, почти 49 тыс. человек умерли.

В середине декабря в Германии ввели жесткий локдаун, сообщала “Немецкая волна”. Изначально он должен был действовать до 10 января, но его продлили до конца месяца.

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