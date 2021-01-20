 

В центре Вашингтона перед инаугурацией Байдена появился гигантский российский триколор

20.01.2021, 8:32, Разное
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По задумке, флаги, появившиеся в центре Вашингтона, символизируют граждан, которые не смогли посетить инаугурацию Джо Байдена из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы, наверняка, не ожидали, что при смешении цветов получится российский триколор.

Появление такого символа перед Капитолием выглядит весьма символично, ведь США нередко накидываются на Россию с обвинениями. Например, несколько лет назад американские политики заявляли, что Кремль вмешался в выборы, в которых победил Дональд Трамп.

Not for nothing but this is the image Trump will see when he leaves the White House for the final time Wednesday morning. Have a feeling Trump will be incensed he never had anything as striking, poignant & well executed during his entire presidency (pic.twitter.com/fQGZ4kNc2L) — Adam Blickstein (@AdamBlickstein) January 19, 2021

Что касается 45-го президента США, то он уже простился с гражданами. Трамп записал видеообращение. Он поблагодарил сторонников, а также пожелал удачи новому американскому лидеру. Кроме того, бизнесмен отметил, что его политическое движение только начинается.

Инаугурация Джо Байдена состоится в 10:30 по местному времени. 46-ой президент США вместе с супругой Джилл и новым вице-президентом Камалой Харрис
появится в Капитолии. Там американский лидер принесет присягу, выступит с обращением к гражданам страны и подпишет несколько исполнительных указов.



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