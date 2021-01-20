Вторая великая эпидемия

20.01.2021, 8:22, Разное

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США захлестнула волна «огнестрелов»

Международное радио Китая 2021-01-18

В США в 2020 году поставлен печальный рекорд смертности от насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.

От огнестрельных ранений погибли 19 тысяч 302 человека – это максимальный показатель за два с лишним десятилетия. Рост вооруженных нападений СМИ назвали «второй великой эпидемией», которая грянула одновременно с бурным распространением COVID-19. От преступлений с применением огнестрельного оружия страдают даже невинные дети. Среди жертв «огнестрелов» в 2020 году в США – 160 детей и подростков в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. 13 июля 2020 года страна была шокирована смертью годовалого Давелла Гарднера в Нью-Йорке: пуля попала ему в живот в одном из парков Бруклина.

Наблюдатели опасаются, что печальная тенденция к росту вооруженного насилия может сохраниться в США и в 2021 году. «Эпидемия COVID-19 обнажила такие старые проблемы США, как кризис системы здравоохранения, расовая дискриминация и растущий разрыв между богатыми и бедными. Это привело к обострению и без того болезненной проблемы вооруженного насилия в США, и надежды на улучшение ситуации в обозримом будущем нет», – говорит замдиректора института Америки при Академии общественных наук КНР Юань Чжэн.

По мнению наблюдателей, катализатором роста преступлений с применением огнестрельного оружия стали такие факторы, как растущий стресс и безработица на фоне эпидемии COVID-19 в США, которые лидируют по количеству заражений коронавирусом нового типа. По данным проведенного в декабре общеамериканского соцопроса, порядка 34% взрослого населения США – 83 миллионов человек – из-за усложнившейся экономической ситуации еле сводят концы с концами. Более 12 миллионов человек признали, что уже просрочили оплату аренды. Экономический кризис ведет к росту преступности. В 21 американском городе, которые предоставляют открытую статистику по криминальной ситуации, летом-осенью минувшего года было совершено на 610 больше убийств, чем в тот же период годом ранее. Летом число преступлений с применением огнестрельного оружия выросло на 15% в годовом исчислении, осенью – на 16%. «Растущая в США безработица и неуверенность в будущем, огромное количество смертей от COVID-19 лишили американцев чувства безопасности, что повлекло волну вооруженного насилия на фоне эпидемии», – резюмирует профессор института современных международных отношений Сунь Чэнхао.