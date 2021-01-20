Оказалось, что по ночам Земля нагревается быстрее, чем днем

20.01.2021, 8:20, Новости дня

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Исследование специалистов из Университета Эксетера позволило установить, что ночная температура на Земле в процессе глобального потепления повышается быстрее, чем дневная. Это утверждение может показаться противоречивым и даже абсурдным, но факт налицо.

Ученые проанализировали данные, собранные с 1983 году. В результате они выяснили, что разница между дневной и ночной температурой постоянно сокращается. Это значит, что поверхность планеты остывает все медленнее, когда не находится под лучами Солнца.

Причиной считают повышенную облачность и увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, которые удерживают собранное за день тепло гораздо лучше, чем несколько десятилетий назад.