Карту поверхности Венеры составят при помощи многоволновой спектроскопии
20.01.2021, 8:20,
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Ученые собираются создать карту геологических пород, залегающих на поверхности Венеры. Однако трудность этой работы состоит в том, что делать спектральный анализ мешают густые облака, состоящие, в основном, их диоксида углерода.
И все же найден выход, состоящий в применении технологии многоволновой спектроскопии. Проще говоря, космические зонды, находясь прямо на орбите планеты, будут делать спектральный анализ сразу в шести волновых диапазонах. Затем, сравнивая полученные результаты, с большой точностью определят химический состав пород.
В одной из немецких лабораторий созданы условия для тестирования спектрографов и сбора образцов результатов анализа. Оборудование работает примерно в тех же условиях, с которыми космические аппараты столкнутся вблизи Венеры.
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