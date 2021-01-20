Карту поверхности Венеры составят при помощи многоволновой спектроскопии

20.01.2021, 8:20, Новости дня

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Ученые собираются создать карту геологических пород, залегающих на поверхности Венеры. Однако трудность этой работы состоит в том, что делать спектральный анализ мешают густые облака, состоящие, в основном, их диоксида углерода.

И все же найден выход, состоящий в применении технологии многоволновой спектроскопии. Проще говоря, космические зонды, находясь прямо на орбите планеты, будут делать спектральный анализ сразу в шести волновых диапазонах. Затем, сравнивая полученные результаты, с большой точностью определят химический состав пород.

В одной из немецких лабораторий созданы условия для тестирования спектрографов и сбора образцов результатов анализа. Оборудование работает примерно в тех же условиях, с которыми космические аппараты столкнутся вблизи Венеры.