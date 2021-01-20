Число случаев COVID-19 в мире превысило 96 млн

20.01.2021, 8:12, Новости дня

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К утру 20 января число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 96,14 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Выздоровели уже почти 53 млн пациентов, умерли – 2,056 млн.

На первом месте в мире по распространению инфекции США – там подтвердили 24,25 млн случаев. На втором месте Индия (10,6 млн случаев), на третьем – Бразилия (8,57 млн). В России и Великобритании подтвердили 3,57 и 3,47 млн случаев соответственно.

К показателю в 3 млн приблизилась Франция. Более 2 млн случаев подтвердили также в Италии, Турции, Испании, Германии. В Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине и Перу с начала пандемии зарегистрировали более 1 млн случаев инфицирования.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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