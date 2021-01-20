Пострадавшие от радиоактивных бомб в Сербии впервые решили подать иски к НАТО

20.01.2021, 8:06, Новости дня

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Пострадавшие при бомбардировках в Сербии с применением обедненного урана в 1999 году впервые подадут судебные иски к НАТО, сообщил адвокат Срджан Алексич.

По его словам, несколько лет он работал над сбором доказательств. Алексич подчеркнул, что впервые в Сербии обвинения в адрес НАТО как юридического лица будут поданы от имени физических лиц, передает РИА «Новости».

«Подаем иски в среду в суды в городах Белград, Нови-Сад, Крагуевац, Ниш и Вране. Речь идет о высших судах, в которые подадим пять исков. Пострадавшими являются физические лица – умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году. Хотим, чтобы на первом этапе это были идентичные случаи, как у итальянских военных», – сообщил адвокат.

Алексич планирует добиться для каждого из сербских пострадавших компенсацию ущерба в размере не менее 300 тыс. евро, ему помогает итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья.

«У него есть 181 решение суда, которое уже вступило в силу в Европе. Он будет членом моей адвокатской команды, мы зарегистрировали его в палату адвокатов города Ниш. Располагаем более чем 3 тыс. страниц материалов, включая вердикты, данные экспертиз, материалов специальной комиссии правительства Италии. Мы собрали достаточно доказательств, чтобы решение судов в Сербии было в нашу пользу», – сказал Алексич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае, если бы в 1999 году Россию возглавлял Владимир Путин, то бомбить Сербию бы никто не стал.

Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.

Тем не менее НАТО по-прежнему считает бомбежки Югославии «необходимыми и легитимными».

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