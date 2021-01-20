ФНС потребовала признать банкротом поставщика формы для МВД и ФСО

20.01.2021, 8:06, Новости дня

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Федеральной налоговой службы (ФНС), требующей признать банкротом ООО «Швейная фабрика «Парижская коммуна», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 19 января и к рассмотрению пока не принято. Сумма задолженности фабрики перед бюджетом в карточке дела на данный момент не указана, передает РИА «Новости».

Из открытых источников известно, что «Парижская коммуна» в 2013-2015 годах была поставщиком по нескольким госконтрактам министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны на несколько сотен миллионов рублей. Так, для МВД фабрика шила «костюмы женские или для девочек из синтетических нитей (тканей)» и такие же, а также из хлопчатобумажных тканей – для мужчин и мальчиков, а для ФСО – «брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные, из шерстяных тканей».

По данным ЕГРЮЛ, 0,2% «Парижской коммуны» принадлежит белизскому офшору, остальная доля – на балансе самой фабрики.