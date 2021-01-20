Какие есть пути заражения гепатитом С

20.01.2021, 8:03, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Hepatitis C одна из наиболее частых причин хронического заболевания печени и основных показаний для ее трансплантации.

Вирус состоит из одной цепи РНК, окруженной оболочкой из мембраны хозяина, в которую вставлены гликопротеины. Филогенетически идентифицировано шесть генотипов.

Хорошая новость состоит в том, что ВГС лечится инновационными препаратами прямого действия на основе веществ:

софосбувир;

ледипасвир;

даклатасвир;

велпатасвир.

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Факторы риска

HCV передается парентеральным путем, из которых наиболее частыми являются переливание крови и внутривенное введение наркотиков и лекарств. До 1992 года переливание крови или продуктов, полученных из нее, увеличивало опасность.

Татуировки требуют особого внимания, потому что риск заражения, по-видимому, зависит от размера, количества и расположения тату.

Общие факторы, влияющие на передачу:

внутривенное употребление наркотиков;

переливания донорской крови до 1992 г.;

случайный прокол инфицированными иглами;

перинатальная передача;

гемофилия;

гемодиализ;

пересадки органов.

Необычными факторами являются:

интраназальное употребление кокаина;

пирсинг;

татуировки;

общее использование бритвенное оборудование;

половая активность;

передача от медицинских работников к пациентам.

Сообщалось о передаче гепатита С от медицинских работников к пациентам, находящимся под их лечением, но это происходит редко. Более вероятно, что недуг будет передаваться от больных медработникам во время инвазивных процедур, таких как колоноскопия или кардиоторакальная хирургия.

Передача ВГС половым путем происходит менее чем в 5% случаев, но скорость увеличивается в случаях присутствия нескольких половых партнеров, анальных отношений или близости во время менструации.

Поскольку Hepatitis C редко присутствует в сперме или вагинальной жидкости, опасность попадания половым путем очень мала. Согласно некоторым исследованиям, риск передачи от мужчины к женщине выше, чем наоборот.

Перинатальная передача Hepatitis C происходит у 3–5% младенцев, рожденных от матерей, инфицированных ВГС. Риск перинатальной передачи выше у матерей с высокой вирусной нагрузкой, IgM к HCV во время родов.

Некоторые исследования показывают, что риск перинатальной передачи меньше, если родоразрешение происходит через кесарево сечение, чем при родах через вагинальный канал. Младенцы, рожденные от матерей, зараженных данным недугом могут приобретать антитела к HCV через трансплацентарный перенос.

Такие антитела сохраняются в течение первого года жизни, а затем исчезают. Следовательно, обнаружение РНК ВГС в сыворотке крови новорожденных необходимо для постановки положительного диагноза гепатита С.

Поскольку некоторые исследования показали, что младенцы, которых кормили грудью инфицированные матери, не заразились, такому питанию не следует препятствовать.