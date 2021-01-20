Как Никола Тесла и Маркони подслушали послания пришельцев с Марса

20.01.2021, 7:49, Разное

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В начале ХХ века американское общество было чрезвычайно взволновано неожиданными откровениями ведущих исследователей в области радиосвязи Николы Тесла, Гульельмо Маркони, а позже и Томаса Эдисона. Они говорили о контактах с жителями Марса.

Одним из самых известных изобретателей и мыслителей в истории, а также одним из наиболее непонятых, безусловно, является сербско-американский изобретатель, инженер-электрик, инженер-механик и футурист Никола Тесла.

Его вклад в науку и технику неизмерим, на протяжении всей своей жизни он разработал ряд электрических и механических устройств, его асинхронный двигатель переменного тока и связанные с ним патенты на многофазный переменный ток, первые устройства рентгеновской визуализации и множество других изобретений, которые считались чудом в его время.

Он значительно опередил свое время, а также предсказал многие технологические инновации, которые мы воспринимаем как должное сегодня, такие как смартфоны и беспроводная связь, и к моменту своей смерти в 1943 году Тесла был владельцем более тысячи патентов всех видов, в том числе на неоновые огни, системы удаленной автоматизации, искусственную молнию, энергию пучка частиц и многое другое.

Конечно, учитывая его загадочность и скрытность, многие истории о Николе Тесла балансируют на грани теорий заговора, в том числе предполагаемое участие в Филадельфийском эксперименте с использованием телепортации, изобретение вечного двигателя, создание смертоносного лучевого оружия, называемого "луч смерти" и так далее.

Одна из самых странных подобных теорий рассказывает о том, как Тесла оказался связан с предполагаемыми внеземными разумными существами.

Слухи о связях Теслы с инопланетянами в наши дни ушли очень глубоко. К примеру нередко утверждается, что пришельцы помогали Тесле с его изобретениями, а также то, что он и сам был пришельцем или был наполовину человеком, наполовину инопланетянином. Поэтому лучше обратиться к самым истокам, к тому, что говорил сам Тесла.

В статье для Collier's Weekly в 1901 году Тесла утверждал, что в 1899 году в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс он случайно установил радиосвязь с инопланетянами. Это была эпоха, когда и он и итальянский изобретатель Гульельмо Маркони первыми на Западе начали разрабатывать радиотехнологии, и однажды ночью Тесла начал испытывать уникальную радиоантенну, предназначенную для отслеживания гроз.

Именно тогда Тесла внезапно подключился к "каналу", по которому услышал странные звуки, которые вскоре идентифицировал как разговоры внеземных существ.

"Даже сейчас временами я могу живо вспомнить этот инцидент и вижу свой аппарат так, как если бы он действительно находился передо мной. Мои первые наблюдения определенно испугали меня, так как в них было что-то загадочное, если не сказать сверхъестественное, и я был один в своей лаборатории ночью, но в то время идея о том, что эти "помехи" являются разумно контролируемыми сигналами, еще не представлялась мне.

Однако, спустя какое-то время у меня в голове мелькнула мысль, что наблюдаемые мной "помехи" могли быть следствием чего-то разумного. Хотя я не мог расшифровать их значение, я не мог думать о них как о совершенно случайных. У меня постоянно растет ощущение, что я первым услышал приветствие от одной планеты к другой", – так говорил сам Тесла об этом случае.

Тесла предположил, что эти пришельцы, возможно, были с Марса, который в ту эпоху был главным виновником всего, что связано с инопланетянами, и после этого Тесла стал одержим дальнейшим совершенствованием своей радиотехнологии, чтобы он мог и дальше общаться с этими сущностями.

Далее со словами Теслы согласился и Маркони, признавшись, что и у него было нечто подобное:

"Во время экспериментов с беспроводным телеграфом я столкнулся с удивительным явлением. Самым поразительным является получение лично мной сигналов, которые, как я полагаю, исходят из космоса за пределами нашей планеты. Я считаю, что вполне возможно, что эти сигналы могли быть посланы жителями других планет жителям Земли. Если на Марсе есть люди, я не удивлюсь, если они найдут средства связи с этой планетой. Связь астрономии с наукой об электричестве может привести почти ко всему", – говорил Маркони.

Все эти сенсационные признания не могли не вызвать повышенный интерес публики, который быстро превратился в настоящий ажиотаж. Прочитав рассказы Теслы и Маркони, "пришельцами с Марса" заинтересовался еще один гений своей эпохи – Томас Эдисон, который считался "злейшим" конкурентом Теслы.

"Хотя я не являюсь экспертом в области беспроводного телеграфирования, я ясно вижу, что таинственные прерывания беспроводной связи, с которыми сталкиваются операторы господина Маркони, могут быть хорошим основанием для теории о том, что жители других планет пытаются нам подать сигнал.

Господин Маркони совершенно прав, заявляя, что это полностью в пределах возможного. Если мы должны принять теорию господина Маркони о том, что эти сигналы посылаются обитателями других планет, мы должны принять и теорию их высокого развития. Либо они равны нам по интеллекту, либо наши еще выше нас, наши "начальники". Было бы глупо с нашей стороны предполагать, что мы единственные имеем разум во Вселенной", – заявил Эдисон.

Вскоре после инцидента с "разговором пришельцев" Тесла начал разрабатывать новые антенные башни и совершенно новое оборудование связи. Считается, что он жаждал продолжить свой контакт с пришельцами и хотел получить от них новые послания. Он видел в этом своего рода новый рубеж для человеческой расы:

"Однажды мое ухо уловило то, что казалось регулярными сигналами. Я знал, что они не могли быть произведены на Земле. Идея Маркони общаться с другими планетами – величайшая и самая захватывающая проблема, стоящая сегодня перед человеческим воображением. Чтобы добиться успеха, необходимо организовать группу компетентных ученых, которые изучат все возможные планы и приведут в восторг самое лучшее. Этим вопросом, вероятно, должны руководить астрономы при достаточной поддержке людей с деньгами и воображением.

Если предположить, что на Марсе есть разумные существа, успех вполне возможен. Безусловно, одни планеты не обитаемы, а другие населены, и среди них должна существовать жизнь во всех условиях и на всех этапах развития. Лично я основываю свою веру на слабых планетарных электрических возмущениях, которые я обнаружил летом 1899 года и которые, согласно моим исследованиям, не могли быть вызваны Солнцем, Луной или Венерой.

Дальнейшее изучение науки убедило меня в том, что они, должно быть, исходили с Марса. Все сомнения на этот счет скоро развеются. Я наблюдал электрические действия, которые казались необъяснимыми. Какими бы слабыми и неуверенными они ни были, они внушили мне глубокое убеждение и предвидение, что скоро все люди на этом земном шаре, как один, обратят свои взоры на небесный небосвод, с чувствами любви и почтения, взволнованные радостью", – с воодушевлением рассказывал Тесла.

Однако потом произошло что-то неизвестное, из-за чего Тесла резко отказался от этих экспериментов. Вкупе с тем, что после смерти Теслы ФБР конфисковала большую часть его записей и личных дневников, все это выглядит очень странно и загадочно.