«Оставьте винтовки дома…»

20.01.2021, 6:36, Разное

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Ультраправые в США владеют оружием и действуют. Левые не отстают.

Об этом знали. И ясно увидели летом 2020-го: в Штатах активны вооруженные группы. И иные готовы применить оружие. Или как минимум показать. Так что же — прав Чехов, и «заряженное ружье» на сцене американской драмы все же выстрелит?

Штурм Капитолия в Мичигане 30 апреля, когда члены «Ополчения свободы» с оружием после «Митинга патриотов Америки» ворвались в Сенат, требуя снять ограничения, связанные с коронавирусом, заставил республиканцев и демократов штата осудить их. Однако президент Трамп, — сообщает «Ассошиэйтед пресс», — «назвал их «очень хорошими людьми» и призвал губернатора-демократа Гретхен Уитмер «заключить с ними сделку».

Побудить к сделке Конгресс США он пытался и 6 января, когда во время утверждения итогов выборов призвал тысячи своих митингующих сторонников «требовать от Конгресса поступить правильно и подсчитать голоса только законно назначенных выборщиков» (т.е. тех, кого признал он. — Д. П.). «…Все вы промаршируете к Капитолию, — призвал Трамп, — и мирно и патриотично заставите услышать наши голоса. <…> Мы должны избавиться от слабых конгрессменов… Итак — вперед!..»

Но патриотично не вышло — марш стал попыткой главы исполнительной власти давить на власть законодательную.

Не вышло и мирно: СМИ обошли снимки толпы, рвущейся в Капитолий. Многие вспомнили, как в 1814 году его сожгли враги.

И стало ясно, почему шеф полиции округа Колумбия Роберт Конти просил сторонников Трампа, готовых съехаться на митинг со всей страны: оставьте винтовки дома. «У нас есть информация, что кое-кто намерен приехать в город с огнестрелом. Мы этого не потерпим». Но и полиция, и журналисты, и свидетели событий утверждают: они видели у митингующих оружие… Вы только представьте себе — бой в столице США!

Меж тем о вооруженных ультраправых ополчениях известно много лет. Они есть во многих штатах. «Арийские нации», «База» (сеть, цель которой — создать белое этно-государство), «Национальный альянс», «Фронт патриотов», «Объединенные овчарки Огайо» и бойкие защитники Трампа — «Гордые парни». Их десятки.

Когда член «Гражданской стражи» в Нью-Мексико выстрелом ранил человека, прокурор штата подал на ополчение в суд, чтобы пресечь их попытки подменять собой полицию в ходе протестов. А они тем летом бывали в разных городах.

16 июля Подкомитет по национальной безопасности Конгресса по разведке и борьбе с терроризмом провел слушания по проблеме экстремистских групп и их опасности для страны, полиции, активистов и просто граждан.

Эксперты считают: на смену образу ополченца-маргинала — врага центральной власти, — пришел «защитник президента в борьбе с элитами и «левацким заговором».

— Пора действовать, — пояснил корреспонденту «Вашингтон пост» Питер Диас — лидер вооруженной группы «Американский волк» в штате Вашингтон. О чем это он?

На вопрос отвечают ополченцы Джорждии. Пока «брали» Капитолий в Вашингтоне, они пришли к Капитолию штата, пишет «Атланта Джорнал-Конститьюшн». Госсекретарь республиканец Брэд Раффенспенгер, не ставший «искать 12 тысяч голосов для Трампа», покинул здание.

О сходных случаях сообщают из Аризоны, Канзаса, Колорадо, Юты и других мест.

Но 2-я поправка к Конституции США, разрешающая гражданам владеть оружием, она — для всех. В штате Вашингтон, где живет Диас, есть «Оружейный клуб им. Джона Брауна». Его задача — борьба с расизмом. Летом его члены охраняли протесты в Сиэтле и Такоме от агрессивных правых радикалов. Это часть традиции, родившей другие схожие организации — «Социалистическую стрелковую ассоциацию», Trigger Warning Queer & Trans Gun Club или «Коллектив черных койотов Лос-Анджелеса».

Сейчас в Штатах частные лица владеют 393 млн единиц оружия. Это законно. И владеют им, как видим, не только сторонники Трампа, возбужденные его поражением, но и идейные противники ультраправых, возмущенные событиями 6 января.

Впрочем, есть и Национальная гвардия, боевая задача которой — пресекать гражданские конфликты.

Дмитрий Петров

писатель

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