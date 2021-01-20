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20.01.2021, 7:35, Разное
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Химкинский суд обвинил Алексея Навального в организации убийства Бориса Немцова, которое произошло в феврале 2015 года, пишет ИА «Интерсакс». По мнению судей, именно Навальный больше всех был заинтересован в устранении политика.

— Очевидно, что гражданин Немцов составлял серьезную конкуренцию «берлинскому пациенту», фактически оттеснив его с российского оппозиционного Олимпа. Немцов более харизматичная фигура и более опытная, учитывая его работу в Правительстве РФ. Конечно, гражданин Н. понимал, что при живом Немцове у него нет никаких шансов стать ведущим оппонентом власти и сделать себе имя как внутри страны, так и за рубежом. Именно этот мотив лежал в основе преступления, — говорится в коллективном заявлении судей Химкинского суда, которое было передано сегодня СМИ.

Химкинский суд считает Навального заказчиком убийства Немцова

Сообщается, что Алексею Навальному может грозить до 20 лет лишения свободы. Непосредственные исполнители преступления и его соучастники Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев подтвердили следствию, что именно Навальный является заказчиком убийства Бориса Немцова. «Да, да, это он», — сказал Дадаев.

Ранее, в декабре 2020 года, президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что исполнители и заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены по итогам расследования, при этом некоторые моменты нуждаются в доработке.



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