Что скрывает Россия?

20.01.2021, 7:28, Разное

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17 января 1945 года бесследно исчез самый легендарный Праведник народов мира, спасший многих евреев во время Катастрофы.

О подвигах Рауля Валленберга написаны миллионы слов. Лишенный какого-либо дипломатического опыта, он прибыл в Будапешт 9 июля 1944 года, и за шесть месяцев ему удалось спасти от верной смерти в крематориях десятки тысяч венгерских евреев.

В январе 1945 года, почувствовав, что война близится к концу, Валленберг назначил встречу с маршалом Родионом Малиновским, командующим Украинским фронтом, в его штабе в Дебрецене на севере Венгрии. Несмотря на опасность и предупреждения коллег, он поехал туда со своим верным помощником и шофером Вильмосом Лангфельдером. 17 января они проехали 195 километров, отделяющих Будапешт от Дебрецена.

Но встречи с маршалом Малиновским не состоялось. Валленберг и Лангфельдер были арестованы СМЕРШем и отправлены в Москву, в печально известную Лубянскую тюрьму. Скорее всего, там их подвергли жесткому допросу и пыткам, а через некоторое время казнили. С тех пор прошло 76 лет, но до сих пор нам доподлинно мало что известно о судьбе Валленберга. Всплыли лишь некоторые фрагменты информации.

Один из них попал ко мне еще в 2006 году. Источник – тогдашний советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Александр Дарчиев, один из опытных российских дипломатов. В течение нескольких лет он возглавлял в МИДе департамент Северной Америки, а потом стал послом в Канаде.

Дарчиев прислал мне ответ на письмо, которое я, будучи основателем Международного фонда Рауля Валленберга, за несколько недель до того отправил президенту Владимиру Путину. В очень вежливой форме я призвал его предоставить свободный и беспрепятственный доступ к архивам КГБ, чтобы пролить свет на судьбу Рауля Валленберга.

Я пояснил, что наш фонд не имеет намерений предъявить РФ какие-либо обвинения в исчезновении Валленберга, поскольку мы понимаем исторический контекст и проводим четкое различие между сталинским Советским Союзом и современной Российской Федерацией. В ответе господина Дарчиева была подтверждена официальная позиция России, изложенная российской делегацией в двусторонней рабочей группе, которая расследовала обстоятельства судьбы Валленберга:

«Ответственность за смерть господина Валленберга лежит на тогдашнем руководстве СССР и лично на И. В. Сталине. Никакой другой орган не мог иметь дело со шведским дипломатом, представителем нейтрального государства, членом известнейшей семьи Валленбергов, которая была известна и за рубежом, и советскому правительству».

Думаю, ответ посла Дарчиева логичен: смерть Валленберга произошла по приказу Сталина. Но в то же время трудно поверить, что арест и вероятная казнь столь высокопоставленного иностранца не оставили никакого бумажного следа в архивах КГБ.

А если оставили, почему РФ столь неохотно дает допуск к этим архивам? На этот вопрос до сих пор нет ответа.

Почему Рауль Валленберг был арестован и, скорее всего, казнен? Безусловно, Сталин был безжалостным и параноидальным диктатором. Человеческие жизни для него ничего не значили. Возможно, он думал, что Валленберг – американский шпион, которого можно использовать в качестве разменной монеты в послевоенных переговорах с бывшими союзниками.

В письме господина Дарчиева есть весьма красноречивая фраза: «…членом известнейшей семьи Валленбергов, которая была известна и за рубежом, и советскому правительству» (11 января 2021 Дарчиев был снят с должности посла в Канаде указом президента Путина – прим. «Детали»).

Да, семья Валленбергов была одним из самых могущественных и влиятельных экономических кланов в Швеции (в значительной степени это справедливо даже сегодня).

Их семейному бизнесу принадлежали огромные доли в шведских промышленных и финансовых концернах. В годы войны семейным бизнесом совместно управляли Маркус и Якоб Валленберг (двоюродные братья отца Рауля, скончавшегося за несколько месяцев до рождения сына). На фоне нейтралитета Швеции Валленберги участвовали в прибыльных торговых сделках как с Германией и ее союзниками (это курировал Якоб), так и со странами антигитлеровской коалиции (за это отвечал Маркус).

Согласно увлекательной книге «Искусство маскировки – случай шведской принадлежности», написанной двумя голландскими экспертами по разведке Хералдом Аалдерсом и Сисом Вибесом, концерн Валленбергов, якобы, занимался не только торговлей с нацистами, снабжая их жизненно важным сырьем для военной промышленности. Валленберги также использовали свой семейный банк Enskilda Bank как прикрытие, чтобы замаскировать зарубежные дочерние компании крупных немецких концернов, работавших на нацистскую военную машину, таких как Bosch, Krupp и IG Farben. Банк прикрывал их после войны от возмездия союзников и даже конфискации.

Если Сталин знал об этом, то нельзя исключить возможность, что он намеревался шантажировать Валленбергов, взяв в заложники их родственника. Увы, ни шведское правительство, ни семья Валленбергов не предприняли никаких реальных усилий по освобождению Рауля, кроме формальных жестов. В таком случае возможно, что Сталин потерял терпение, увидев, что Рауль Валленберг не принес ему никаких рычагов влияния. И приказал пустить его в расход.

Когда я основал Международный фонд Рауля Валленберга вместе с покойным конгрессменом США Томом Лантосом, пережившим Катастрофу, я понял, что наша организация должна сохранять и пропагандировать уникальное наследие Рауля, но в то же время мы не должны успокаиваться, пока не вернем его домой, живым или мертвым.

В течение многих лет с нами вместе работал ныне покойный сводный брат Рауля, Гай фон Дардель. Мы также поддерживали тесный контакт с его любимой младшей сводной сестрой Ниной Лагергрен, которая скончалась в 2019 году в возрасте 98 лет. Мы продолжаем искать ответы вместе с внучатыми племянницами Рауля, Луизой де Дардель и Мари Дюпюи.

Май – мать Рауля, и его отчим Фредрик фон Дардель не смогли смириться с утратой и жить с этой болью. В 1979 году они покончили с собой.

До тех пор, пока Рауль Валленберг остается героем, чье место захоронения не установлено, мы будем упорно продолжать нашу борьбу, чтобы найти ответы, проливающие свет на его судьбу.

Барух Тенембаум, «ХаАрец» Ц.З.

На фото: Рауль Валленберг. AP Photo