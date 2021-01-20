Женщина перенесла сердечный приступ и рассказала о загробной жизни

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20.01.2021, 7:31, Разное
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Женщина перенесла остановку сердца и рассказала о видениях загробной жизни, которые предстали перед ней в этот момент, пишет The Express.

Женщина по имении Энн У (Anne W) почувствовала себя плохо во время турнира по покеру, в котором участвовала вместе со своей возлюбленной.

Затем, уже будучи дома, она заснула, и ей приснился очень яркий сон. «Это был Иисус на кресте. Римляне скрестили его лодыжки и прибивали к кресту. Я чувствовала его невыносимую боль», — отметила Энн.

Женщина рассказала, что после этого она проснулась. И вскоре после этого у нее произошел сердечный приступ.

– Все началось с боли в груди. Мне казалось, сердце выпрыгнет у меня из груди, — сообщила женщина.

Энн неожиданно почувствовала, что покидает Землю.

– Волны счастья и спокойствия проходили через меня вместе с болью. Я была за пределами своего тела, и в то же время внутри него», — сказала она.
Женщина отметила, что через поток энергии чувствовала, что все в мире взаимосвязано. «Я испытала сильное облегчение, и затем услышала громкий хлопок. Меня буквально вернули в мое тело, я закричала: “Я живая!” — рассказала она.

Энн написала о пережитом в Фонд исследования посмертного опыта.

Ученые считают, что подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.

Ранее сообщалось, что пожелавшая остаться неизвестной женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти после автокатастрофы. Она заявила, что видела свое безжизненное тело и обломки автомобиля, после чего отправилась, как она считает, в рай.



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