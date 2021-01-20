Российская делегация «гордо отказалась» участвовать в заседании комитета ПАСЕ по отравлению Навального

20.01.2021, 6:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Комитет по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) провел слушания об отравлении Алексея Навального в отсутствие самого оппозиционера, находящегося в СИЗО “Матросская тишина”, и официальной российской делегации. По словам соратника Навального Леонида Волкова, представители РФ “гордо отказались” в последний момент, пишут “Открытые медиа”.

Российская делегация пыталась заблокировать проведение заседания. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отправил письмо, в котором обвинил профильный комитет ассамблеи в “разжигании антироссийских настроений”, а материалы об отравлении Навального назвал “ничем не подтвержденными”, передает The Insider.

“Я попросил, чтобы все-таки кто-то поучаствовал, но, к сожалению, никто сегодня не сможет представить российскую позицию, ответить ни на наши вопросы, ни на вопросы приглашенных. Мы сделали все возможное, чтобы пригласить Россию”, — сказал на слушаниях докладчик ПАСЕ по вопросу об отравлении Навального Жак Мэр (цитата по “Интерфаксу”). Основные вопросы к российским властям заключались в том, где и когда могло произойти отравление оппозиционера.

На слушаниях выступил один из авторов расследования The Insider и Bellingcat об отравлении Навального Христо Грозев. Он изложил основные выводы, к которым пришло расследование, состоящие в том, что сотрудники ФСБ причастны к отравлению оппозиционера.

Вместо Навального выступил его соратник Леонид Волков, который обратил внимание на то, что приговор по делу “Ив Роше”, из-за которого Навальному грозит срок, был признан ЕСПЧ незаконным. Волков призвал ЕСПЧ добиваться освобождения Навального.

“Европа может — и, по моему скромному мнению, должна — сделать больше, чем просто высказать серьезную озабоченность. ПАСЕ — вышестоящий орган для ЕСПЧ, в том смысле, что ПАСЕ избирает судей ЕСПЧ. Прямо сейчас Россия грубо вытирает ноги о решение ЕСПЧ”, — написал Волков в Telegram перед началом слушаний.

Он отметил, что сейчас Навальный “находится в руках своих отравителей”, в связи с чем Страсбургский суд может “задействовать те срочные механизмы для освобождения Навального из-под стражи”, которые уже применял в августе, когда вынес немедленное решение о том, что транспортировка Навального в Германию после отравления должна быть беспрепятственной и безотлагательной.

Участники заседания в ПАСЕ поддержали позицию Волкова. “Мне кажется, наши российские коллеги должны представить объяснение, что произошло на самом деле. Потому что это не просто голословные утверждения, а вполне конкретные обвинения”, — прокомментировал британский пэр Ричард Балфе.

Докладчик ПАСЕ Сунна Эварсдоттир нашла показательным задержание Навального сразу после попытки его отравления, и пообещала задать вопросы РФ в рамках своих полномочий. Литовский политик Эмануэлис Зингерис также заявил о необходимости пересмотреть подход к сотрудничеству с Россией. “Российская Федерация говорила, что когда они вернутся в ПАСЕ, они будут выполнять решения ЕСПЧ. Но мы этого не увидели”, — отметил он.